Así lo marcó ayer el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán. "Aunque con niveles altos" todavía, aclaró. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró ayer que en el conurbano bonaerense "empieza a registrarse un descenso bastante marcado en la velocidad de contagio" del coronavirus. El funcionario señaló que se trata de un "amesatamiento con niveles altos de contagios", pero marcó que se trata de "una buena señal". No obstante, expresó que la situación se da "con los niveles de movilidad que tenemos hoy, sin transporte público y sin clases" y que ésa es la forma en que se está comenzando "a amesetar esta curva". Asimismo, en el informe sobre la evolución de la pandemia en la provincia, consideró que si toda la población saliera a la calle "vuelve a dispararse" la cantidad de contagios. "Vamos viendo que en la zona AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), primer cordón y segundo cordón del conurbano, empieza a registrarse un descenso bastante marcado de la velocidad de contagio", explicó. Gollan también indicó que "está bajando" la ocupación de unidades de terapia intensiva en el AMBA. "También estamos observando una disminución de los tiempos en terapia intensiva. Es un signo positivo de lo que viene pasando", sostuvo. Al mismo tiempo, el ministro indicó que crece la cantidad de pacientes transfundidos con plasma: "hasta el momento son 1.810 con plasma de 718 donantes", reveló. En cambio, mientras se amesetan los índices del conurabno, crece la preocupación en el interior de la provincia, donde en una semana se pasó del 4 al 8% del total de los casos del territorio bonaerense. En ese sentido, el funcionario admitió que "no hay ningún municipio que no haya tenido casos de Covid" en la provincia y que crece la cantidad de distritos que registran circulación comunitaria.

