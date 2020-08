Domingo de fiesta en Las Tablitas

El merendero "Pancitas Llenas" manejado por militantes de Somos Barrios de Pie organizó un festejo de por día del niño: no faltaron globos, música, golosinas, chocolatada, facturas e incluso, barbijos. Estuvieron presentes "La verdad es que Carla Barrios y todas las colaboradoras del merendero se pasaron… estoy muy feliz por los chicos, y orgulloso por el trabajo y la dedicación puesta en la organización de esta hermosa fiesta que habla del amor que las compañeras y compañeros del barrio pusieron para que los chicos de Las Tablitas en su conjunto puedan disfrutar de un Día de la Niñez más allá de la crisis económica y de la pandemia", comentó Guillermo Varela, referente local de Somos Barrios de Pie. La fiesta del Día de la Niñez organizada por el merendero "Pancitas Llenas" del barrio Las Tablitas tuvo lugar el domingo por la tarde. No faltaron globos, música, golosinas, chocolatada, facturas e incluso barbijos que se repartieron entre los niños que no contaban con uno. Además de Gillermo Varela, estuvieron presentes Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Somos Barrios de Pie; la Diputada Nacional Natalia Souto; la Diputada Provincial Soledad Alonso; y Carlos Ortega, Secretario Nacional del gremio de la ANSeS quienes aprovecharon la oportunidad para interactuar con los colaboradores del merendero y vecinos en general. "Realmente – dijo Daniel Menéndez- da esperanza y renueva las fuerzas ver este merendero lleno de amor de las compañeras y compañeros, que ponen el pecho y construyen comunidad en tiempos tan difíciles. No tengo más que felicitarlos y animarlos a que sigan trabajando por su barrio". "Pasamos una tarde hermosa. No es menor que nuestros niños y niñas más humildes puedan festejar el Día de la Niñez, jugar, tener su sorpresita… y también ese vaso de leche con facturas. Y lo de hoy fue posible gracias compromiso, al cariño y contención que reciben de las y los militantes de Somos Barrios de Pie: vecinos nuestros que están en la trinchera de la economía popular. La construcción de ciudadanía y de derechos es fundamental, empezando por una niñez libre de violencia y de abuso, y con oportunidades. Todo eso encierra esta tarde: convicciones por las que pelear y no bajar los brazos", comentó la Diputada Provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso. Según se adelantó, el próximo fin de semana, también habrá otros festejos asociados al Mes de la Niñez organizados en los merenderos de San Jacinto, La Josefa y El Destino que también son manejados por militantes de Somos Barrios de Pie.

estuvieron presentes las diputadas Souto y Alonso, y el sindicalista Carlos Ortega.





En diferentes postas se repartían golosinas, globos, chocolatada, facturas y alguna sorpresa.





también estuvo presente el Coordinador Nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez. En la foto junto a Guillermo Varela.





Al ingresar al festejo, se repartían tapabocas entre aquellos que no contaban con uno.



Domingo de fiesta en Las Tablitas

