Anses no cobrará intereses sobre las cuotas suspendidas por la pandemia

La ANSeS envió al Congreso un proyecto de ley que dispone que no se capitalicen los intereses de los Créditos ANSeS desde el 1º de enero del 2020. "Es una medida de alivio para los sectores más necesitados, y son alrededor de $47 mil millones", señaló el jefe de la UDAI Campana. Un 84,6% de los beneficiarios de la AUH se encuentran endeudados con la ANSeS: 1.867.832 personas sobre un universo de 2.208.323 tienen uno o más préstamos con el organismo. Por su parte entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sólo el 31,63% tiene créditos, 1.820.375 sobre un universo total de 5.755.402, y la proporción se mantiene estable desde 2012. Hasta el momento, el total de préstamos otorgados en términos monetarios para los titulares de la AUH es de 30 mil millones de pesos, para los beneficiarios del SIPA de 126 mil millones pesos, y de las Pensiones No Contributivas de 35 mil millones de pesos, y para el SUAF de 12 mil millones de pesos. Ayer, el Jefe de la UDAI Campana confirmó que la ANSeS envió al Congreso un proyecto de ley que dispone que no se capitalicen los intereses de los Créditos ANSeS desde el º de enero del 2020. "Es una medida de alivio para los sectores más necesitados, y son alrededor de $47 mil millones", comentó Gustavo Bellanger y agregó: "La medida retrotrae la situación a diciembre de 2019, pero el pago de las cuotas se efectivizará de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente".

“La medida retrotrae la situación a diciembre de 2019", explicó Gustavo Bellanger. ALIVIO A LA PROVINCIAS El Gobierno postergó por 45 días el pago de préstamos de 17 provincias a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a través de la resolución 3/2020 de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) publicada en el Boletín Oficial. Las provincias alcanzadas por esta resolución son Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la Capital Federal.

Anses no cobrará intereses sobre las cuotas suspendidas por la pandemia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar