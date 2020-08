Axel Kicillof se refirió al caso de Facundo Astudillo Castro y dijo que el objetivo de su gobierno es "conocer la verdad" sobre lo que pasó con el joven. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró ayer que el objetivo de su gobierno es "conocer la verdad" sobre el caso de Facundo Astudillo Castro y sostuvo que no le va a "temblar la mano" si hay responsabilidad institucional. "El objetivo de mi gobierno es conocer la verdad sobre Facundo", aseguró Kicillof en declaraciones radiales, en tanto que aseguró: "Si hay responsabilidad institucional no me va a temblar la mano para tomar todas las medidas que haya que tomar". El gobernador también remarcó que el gobierno provincial va a "colaborar la con la investigación y esperar los resultados". Además, el mandatario se refirió a la situación sanitaria de la Provincia luego de varios días de aplanamiento de casos e incluso caída en el número de contagios. "Las camas de terapia intensiva ocupadas lo tenemos bastante estable hace 15 días. Se detuvo lo que venía siendo un crecimiento acelerado de ocupación de camas de terapia intensiva", consideró. El gobernador consideró que "está cambiando la dinámica de los contagios" y el virus "se empieza a desplazar al interior de la provincia", donde se desarrollan nuevos pequeños focos de contagio. En ese sentido, explicó que "zonas que estaban libres de coronavirus ahora empiezan a ponerse más intensas", mientras que "se comienza a estabilizar en las zonas originarias de contagio". "Nadie en todo el planeta ha logrado hacerlo desaparecer y en muchos lugares se vuelve para atrás. Entramos en la época de los protocolos para todo si queremos evitar los contagios", aseguró el mandatario provincial. Por último, se refirió al problema de la conectividad en la educación de los menores: "Lo escucho a Larreta decir que tienen 5.000 chicos que perdieron conexión con la escuela. En la provincia tenemos 5 millones de alumnos y muchos problemas de conectividad".



