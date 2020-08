Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 25/ago/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 25/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Misión Saocom: El jueves se lanza un sátélite argentino desde Estados Unidos Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Misión Saocom: El jueves se lanza un sátélite argentino desde Estados Unidos







"Es apasionante poder hacer cosas que sirven", afirmó la investigadora Laura Frulla, quién explicó las características del satélite observacional que generará importantes aportes a la producción. Laura Frulla, porteña, egresada en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA con especialización en correcciones atmosféricas en bandas ópticas, está casada y tiene una hija de 23 años y, según confiesa, su día a día -especialmente durante la cuarentena y a pocos días del lanzamiento del satélite- no abunda de tiempos libres. "Por esas cosas de la vida, mientras estaba estudiando, me contacté con el doctor Antonio Gagliardini -ya fallecido- que fue mi profesor y director de mis tesis de licenciatura y de doctorado. Él estaba abocado al tema de los satélites y él quien me introdujo en ese tema", dijo narró la investigadora a Télam. "En lo que hace a Saocom, estuve de la mano de otro profesor del doctorado, Alberto Giraldez, en ese entonces era el investigador principal del proyecto. Con él estuve investigando y aprendiendo a su lado. Cuando Giraldez murió, como yo venía trabajando con él quedé a cargo de ese proyecto". "Y la tercera persona que me apoyó siempre, fue el doctor Conrado Varotto, uno de los grandes impulsores de la actividad espacial argentina, fundador de Invap y director ejecutivo y técnico de la Conae durante 20 años. Una personalidad difícil, exigente, pero técnicamente el mejor, que logró sacar lo mejor de mí", reconoció Frulla, homenajeando a esas tres personas que marcaron su carrera científica. En los últimos años se dedicó casi de manera exclusiva a la serie Saocom y se consolidó como investigadora principal de las misiones con antenas radares, también llamadas SAR (Radar de Apertura Sintética). Características del satélite La antena es el instrumento clave de este satélite argentino, cuya producción estuvo a cargo de la empresa estatal rionegrina Invap. "Yo no participé de la fabricación en sí de la antena, de los "fierros" por decirle de alguna manera. Nosotros hicimos los análisis, juntamos todos los requerimientos, lo que nos condujo a decir que necesitamos este satélite y con esta antena, e indicamos cómo tenía que ser. Costó trabajo y algunas peleas, porque nadie quería clavar un clavo", detalló Frulla. "Después estuvimos codo a codo con el proyecto viendo que se estuvieran cumpliendo con los objetivos, hubo idas y vueltas, muchos ajustes. Fue un largo camino recorrido que nos llevó a lograr este satélite, que resultó excelente y que da una información buenísima", agregó. Ese tipo de antena es, según Frulla, un instrumento tan complejo como efectivo: mide 35 metros cuadrados y consta de siete paneles compuestos por 140 módulos de recepción y transmisión, que son los que emiten y reciben los pulsos del radar. Según explicó la especialista a Télam, "la misión Saocom, consiste en la puesta en órbita de dos satélites -denominados A y B respectivamente- idénticos, que al ser dos permiten obtener la revisita adecuada de la superficie terrestre monitoreada. En cuanto a la órbita, se pretende obtener en ambos casos una cobertura global y contar con un ciclo de repetición orbital de 16 días para cada satélite, lo que resulta en 8 días para la constelación". "Los satélites permitirán obtener información sobre la superficie terrestre en cualquier condición meteorológica, favoreciendo a generar mapas de humedad del suelo; de riesgo de inundaciones o incendios, enfermedades de cultivos; determinar agua disponible en nieve para riego; estudio de desplazamiento de glaciares; entre otras más informaciones", explicó. "En este momento, en el mundo, sólo hay dos satélites con estas características orbitando, el de los japoneses y el nuestro, que es aún más sensible y exacto", afirmó con orgullo la entusiasta investigadora argentina que ni piensa por ahora en la jubilación. "Esa variable no existe para mí", concluyó Frulla con una sonrisa socarrona. (Fuente: Telam)



Misión Saocom: El jueves se lanza un sátélite argentino desde Estados Unidos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar