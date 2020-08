Julio N. Carreras

En estos últimos días volvió a escucharse la noticia sobre la posibilidad de bajar el tope para comprar el llamado dólar ahorro o solidario. Si analizamos las consecuencias de tomar esta medida, veremos que es muy difícil que se realice dado que, el Banco Central tiene allí un ente recaudador que, si nos ponemos a hilar fino es de miles de millones de pesos que sustentan las arcas del estado benefactor, evitando una mayor emisión monetaria, que ya es de por sí cuantiosa, ayudando a sostener los beneficios sociales creados para tratar de sobrellevar el difícil momento económico no sabiendo todavía cómo se va a salir. Hagamos unas pequeñas cuentas para tener una mínima idea de lo que significa esta recaudación. Haciendo un poco de memoria, sin ir muy lejos, hasta los meses de Mayo, Junio y Julio del 2020. Se vendieron alrededor de 2.000 millones de dólares. El 30 % del impuesto recaudó, en efectivo y en el momento, 600 millones de dólares, porque aunque se lo cobren en pesos es a la suma del valor de los 200 dólares que compro. El Banco Central acrecienta sus reservas en un 30% de las vendidas. Además de las mini devaluaciones diarias, que tomándolas en la suma de días, es una cifra apreciable, que desdibuja la importante devaluación que refleja la suma de los centavos, pero no el continuo aumento de precios en distintos rubros. Recuerdan esta pregunta que muchas veces se hizo: ¿Qué es más importante, el océano o una gota de agua? Se puede decir que no existiría el uno sin la otra. Esto a su vez se acrecienta porque el Estado, no paga impuestos. Por lo cual, es muy posible que sea este rumor una nube de humo para no ver otra cosa. Olvidados 5 - Caminando por la calle: Cuando camine hágalo observando todo lo que ocurre a su alrededor (incluso detrás de Ud.). Mayor cuidado si va hablando por el celular. Es preferible pararse en la entrada de un local o entrar. Si ve alguien sospechoso observe sus manos y si es posible sus ojos. Para el delincuente el espacio es su enemigo. Por eso necesita "cerrar el espacio", es decir necesita acercarse para realizar el ataque. Por eso trate de mantener siempre 20 metros entre Ud. y el sospechoso. Nadie realiza un delito a distancia. Debe acercarse a usted para lograr robarle. Debe mantener una distancia aproximada de 20 metros entre usted y la persona que considera sospechosa. Cuando el sospechoso está cerrando el espacio entre ustedes, por ejemplo caminando en dirección a Ud., proceda de esta forma: - Cambie de vereda y observe cómo se comporta el sospechoso. - Si el sospechoso cambia también de vereda, la probabilidad de que lo aborde se vuelve mucho mayor. - No permita que el sospechoso "cierre el espacio". Si esto ocurre Ud. no tendrá nada más que hacer. El delincuente habrá ganado. Para que el delincuente no cierre el espacio: - Busque un lugar donde se proteja, algo concurrido o con policías o con personal de seguridad. - Si no hay donde protegerse cambie la dirección en que camina. De esta forma busque mantener el espacio entre los dos. - Vea cómo proceder. Siempre hay una salida. Si grita no pida auxilio. Grite fuego, es más probable que alguien mire o salga a ver qué sucede.

Olvidados:

De todo un poco (Parte 3)

Por Julio N. Carreras

