La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/ago/2020 Motivación:

No podemos postergar una decisión

Por Claudio Valerio







Palabra de un joven: "Fui llamado para jugar en el seleccionado de handball, pero estoy pensando seriamente en postergar mi decisión para el porvenir". "Hay tiempo para todo"... Muchos usan estas palabras para sus disculpas. Pero, no hay tiempo que perder en una sociedad que se corrompe, donde hay personas que caminan a pasos agigantados para la perdición. Hay una necesidad urgente, y debe ser ahora, de personas que tomen la decisión de pregonar con el ejemplo. El tiempo perdido puede significar la perdición de muchas vidas preciosas que, por esa vía, no lograrán la paz en esta vida. ¡Nuestra aseveración no puede ser postergada! Nuestro "heme aquí", no puede ser postergado. Debemos levantarnos, avanzar y no mirar para atrás. Somos las personas indicadas para hacer buenas cosas, cumplir con nuestra voluntad de sembrar para cosechar hermosos resultados. Debemos confiar en nosotros, en nuestras capacidad; no podemos decepcionar a los que nos llamaron a "hacer y callar". Si no lo hacemos ahora, podremos no tener tiempo de hacerlo en el porvenir. Si no atendemos al llamado ahora, seremos culpables de los que no son alcanzados a causa de nuestra rebeldía... Si no nos alistamos ahora entre los que referencian, muchos dejarán de experimentar la felicidad y podremos nosotros ser uno de ellos. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar



