Efemérides del día de la fecha, 25 de agosto

DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PELUQUERO Instituido oficialmente en el Congreso Nacional de Peluqueros llevado a cabo en la ciudad de Pergamino en el año 1940, en este día se conmemora la fundación de la "Sociedad de Barberos y Peluqueros" en el año 1877. La misma fue impulsada por Domingo Guillén, peluquero y director de teatro, que convocó a todos sus colegasal Teatro Coliseo para fundar la Sociedad. En esta jornada se homenajea a los peluqueros por su labor precisa y minuciosa que contribuye con la apariencia de las personas. A nivel internacional, esta fecha conmemora la santificación de Luis IX, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica en el año 1270. Durante su reinado, el monarca francés nombró a su peluquero "hombre libre" lo que lo posicionó a la altura de los médicos y los caballeros. En esa época los peluqueros eran hombres que trabajaban exclusivamente para la nobleza manteniendo las pelucas. RIVER CAMPEÓN DE LA RECOPA SUDAMERICANA 2016 La primera vez que River levantó la Recopa Sudamericana fue en el año 2015 cuando se impuso 1 a 0 ante San Lorenzo, con gol de Carlos Sánchez, en el Estadio Pedro Bidegain. Previamente, en el año 1997, Vélez Sarsfield le arrebató el trofeo al ganar, desde el punto de penal, 4 a 2; al año siguiente, Cruzeiro se quedó con la misma al triunfar 3 a 0. Con esa Recopa Sudamericana, Marcelo Gallardo sumó otro título internacional para River que, con la Copa Sudamericana 2014, había roto una sequía de 17 años sin títulos internacionales. Asimismo, en el año 2015, el equipo de Núñez se consagró campeón de la Copa Libertadores luego de vencer a Tigres de México 3 a 0 con goles de Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori. "Es enorme el momento que nos toca vivir a todos los riverplatenses porque esto es una fiesta para todos: para nosotros, para los jugadores que han sacrificado un montón de cosas y para la gente que después de 19 años vuelve a tener una gran alegría" fueron las palabras de Gallardo en ese momento. El siguiente rival fue Independiente Santa Fe (Colombia) por la Recopa Sudamericana 2016; el partido de ida se disputó en el "El Campín" de Bogotá y terminó con un empate 0 a 0 en el que escasearon las emociones. No obstante, el "El Monumental", los "millonarios" abrieron el marcador a los 3 minutos con un gol de Sebastián Driussi. Unos minutos más tarde, Lucas Alario amplió la ventaja con un potente cabezazo; por su parte, el equipo colombiano descontó con un gol de Horacio Salaberry que fue insuficiente. SE LANZA "MY EVERYTHING" Un día como hoy en el año 2014, Ariana Grande lanzaba su segundo disco "My everything." Después del masivo éxito de su disco debut "Yours Truly" (2013), la cantante estadounidense decidió apostar por nuevos sonidos y una imagen más madura: "quería hacer algo diferente. No quería que sonara como una extensión de ´Yours Truly.´ Quería que suene como una evolución, explorar más sonidos y experimentar un poco. "Entre las canciones del mismo se encuentran "Problem", "Break Free", "Love me harder" y "One last time".





Efemérides del día de la fecha, 25 de agosto

