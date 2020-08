La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/ago/2020 NotiCMR:

Prevención; Enfermedades crónicas no transmisibles

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son aquellas que tienen una larga duración, y necesitan de un tratamiento o seguimiento prolongado. Dentro de estas enfermedades se encuentran las cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, entre otras. Según datos de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en el año 2018, en Argentinaestas enfermedades son la principal causa de muerte (responsables del 73,4 % de las mismas) y de discapacidad,siendo las cardiovasculares las de mayor incidencia en la mortalidad. Si bien afectan a personas de todas las edades,casi lamitad de los casos se producen entre los 30 y 69 años. Existen factores que aumentan el riesgo de desarrollar estas enfermedades, algunos de ellos no se pueden modificar (edad, sexo, antecedentes familiares),pero muchos otros, se pueden y se deben cambiar, por ejemplo: inactividad física, mala alimentación, excesivo consumo de alcohol, exposición a estrés permanente, hipertensión arterial, valores elevados de colesterol,consumo de tabaco. Si una persona reúne varios factores de riesgo, mayores serán sus probabilidades de desarrollar alguna enfermedad crónica, por lo tanto para su prevención es fundamental trabajar para cambiar hábitos inadecuados. Para ello es recomendable: - evitar el consumo de cigarrillo y limitar el de alcohol - realizar diariamente al menos 30 minutos de actividad física ya sea caminar, bailar, andar en bicicleta, etc. - reducir el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, de sal y grasas principalmente saturadas. A su vez, elegir alimentos saludables, de buena calidad nutricional y consumir las porciones justas, aumentar el consumo de fibra presente en frutas y verduras, cereales integrales, frutas secas, semillas, legumbres, utilizar condimentos frescos para reemplazar la sal, aumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados presentes en pescados de mar, aceitunas, palta, etc. entre otras pautas saludables. - es importante también llevar un control del peso corporal, tratando de mantenerlo en un valor de índice de masa corporal (IMC) normal. Es por ello que la educación nutricional juega un rol crucial tanto para evitar la incorporación de factores de riesgo en la persona, como para tratar los mismos en caso de encontrase ya presentes, y así evitar que se conviertan en enfermedad. RECUERDE: La prevención de las enfermedades crónicas resulta muy importante ya que no solo tienen consecuencias sobre la salud física si no también emocional, repercutiendo directamente sobre la calidad de vida de quienes las padecen, además de representar un costo económico muy alto para los sistemas de salud. Se debe trabajar principalmente en cambios para la prevención de enfermedades; y no solo para la corrección cuando la enfermedad ya está manifiesta. Ana H. Zabinski, Lic. en Nutrición (MP: 3882) - Centro Médico Rawson

