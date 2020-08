La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/ago/2020 ¿Cómo se analiza el lenguaje corporal en las entrevistas?







Si estás buscando trabajo activamente, ¡es muy importante que te prepares para las entrevistas! Además del armado del currículum, es fundamental que tengas en cuenta otros aspectos clave, como el lenguaje corporal y la presentación a través de videollamadas. De esta forma, vas a lograr el mejor resultado en estos encuentros. Aspectos claves para una entrevista remota exitosa Puntualidad Así como debés prestar atención a tus gestos y expresiones, la puntualidad también es un punto muy importante al momento de asistir a una entrevista. Te aconsejamos prepararte con anticipación y, si es a través de una videollamada, cargar previamente el dispositivo con el que te vas a conectar y chequear la conectividad. No olvides que no es suficiente contar que sos una persona puntual, sino también, ¡demostrarlo! Ambiente ordenado y tranquilo Otro punto que es importante tener en cuenta es el espacio elegido para mantener la entrevista por videollamada. Es recomendable que te ubiques en un lugar tranquilo y libre de distracciones para evitar interferencias en la comunicación y lograr una mayor concentración. Además, ¡procurá que esté bien iluminado! Podés sentarte cerca de una ventana para que la otra persona pueda verte correctamente. El orden también es fundamental: elegí el espacio más ordenado de tu casa. Claridad al hablar Al igual que en una entrevista presencial, es necesario que ordenes qué vas a contar sobre tu formación y experiencia laboral para, de esta forma, hablar ordenada y claramente. Tené en cuenta que es muy importante llamar la atención de los reclutadores en el primer encuentro, por lo que podés hacer una lista de los puntos que consideres más interesantes sobre tu perfil y desarrollarlos durante la videollamada. Recordá que podés usar tus manos para enfatizar la información más importante y hacer pausas para ordenar y delimitar tu presentación. No olvides que en una entrevista que en tu entrevista es importante tanto lo que decís, como la forma en la que lo hacés. ¡Prestá atención a tu lenguaje corporal para lograr una gran impresión! Fuente: https://www.bumeran.com.ar/



