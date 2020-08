Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 25/ago/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 25/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

25 de Agosto de 2020 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

25 de Agosto de 2020







OREJONA ALEMANA Bayern Munich se consagró campeón de la Champions League por sexta vez en su historia al vencer 1-0 a Paris Saint Germain en la final disputada en Lisboa. El gol del conjunto alemán lo marcó el francés Kingsley Coman, surgido de la cantera del elenco parisino. La campaña del Bayern fue perfecta (11 victorias en 11 presentaciones), tuvo a los dos máximos artilleros del certamen (Robert Lewandoski marcó 15 goles; y Gnabry, otros 9) y, además, a un arquero decisivo (Manuel Neuer fue figura en la final). FRANCIA: FECHA 1 El domingo se completaron los partidos programados de la primera fecha del campeonato 2020/21 de la Ligue 1: Monaco 2-2 Reims, Lorient 3-1 RC Strasbourg, Nimes 4-0 Brest y Niza 2-1 Lens. En Nimes debutó Andrés Cubas (ex Boca y Talleres) y en Lens lo hizo Facundo Medina (ex Talleres); mientras en Niza atajó Walter Benítez. BRASILEIRAO: FECHA 5 El empate sin goles de Vasco da Gama (10 puntos) frente a Gremio (7) confirmó a Inter de Porto Alegre (12) como único líder del certamen. El conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet le había ganado el sábado 1-0 a Atlético Mineiro (9), conjunto conducido por Jorge Sampaoli. URUGUAY: WANDERERS En el cierre de la 7ª fecha del Apertura de Uruguay, Wanderers venció 1-0 a Cerro Largo y alcanzó a Rentistas en la cima de las posiciones con 13 unidades. Nacional (10) no pudo arrimarse al empatar 0-0 con Plaza Colonia. SE QUEDÓ EN SEGUNDA En el Masters 1000 de Cincinnati, que se está disputando en New York, Diego Schwartzman debutó el domingo con victoria (7-6 y 6-3 sobre el noruego Casper Rudd), pero ayer no pudo repetir ante el estadounidense Reilly Opelka, quien lo superó 6-3 y 7-6 en segunda ronda. El serbio Novak Djokovic, Nº 1 del mundo, se presentó anoche con un triunfo 7-6 y 6-4 ante el lituano Ricardas Berankis. UN DONCIC DESCOMUNAL El esloveno Luka Doncic (ex Real Madrid) brilló en el triunfo de Dallas Mavericks 135-133 sobre Los Angeles Clippers para igualar 2-2 la serie: anotó 47 puntos, tomó 17 rebotes, dio 13 asistencias y convirtió el triple ganador contra la chicharra. En el Este, Boston Celtics barrió 4-0 a Philadelphia 76ers y se enfrentará en semifinales a Toronto Raptos, que limpió 4-0 a Brooklyn Nets. En la otra llave, Miami Heat (4-0 a Indiana Pacers) espera por el ganador de Milwaukee y Orlando (los Bucks superan 3-1 al Magic). TAMPOCO EL DOMINGO Después del abandono del sábado, en la primera carrera de la segunda fecha del Stock Car de Brasil, Matías Rossi (Toyota) tampoco pudo ver la bandera a cuadros el domingo, cuando se disputó la Carrera del Millón en el circuito de Interlagos. El pilotos de Del Viso largó desde el 2º puesto, pero una sanción lo retrasó y, posteriormente, un despiste por un toque fue la previa a su abandono. UN PUMA POSITIVO El tercera línea Javier Ortega Desio, integrante del Seleccionado Argentino de Rugby, dio positivo de coronavirus. El jugador ya presentaba síntomas (su esposa está internada, cursando la enfermedad) y por ello todavía no concurrió a los entrenamientos que Los Pumas está desarrollando en Ingeniero Maschwitz de cara al Rugby Championship.



Breves: Deportivas

25 de Agosto de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar