La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/ago/2020 25 de Agosto de 2020:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RAPIDA SOLUCIÓN AL PROBLEMA "Puerta Estudio Jurídico en calle Castelli 69. Retiro de Tablero viejo. Remplazado por caja y tableros nuevos colocado en altura sin peligro" muestra Soledad.

CABLES TIRADOS "Empresa no identificada trabajo en el cableado sobre Av. Rivadavia entre Hernández y Mármol (barrio Las Acacias). Le pedí que por favor retiren los residuos (cables de tres metros aproximadamente) y ahí está la respuesta. A quien corresponda que autoriza y debería auditar estos trabajos, no estaba identificado el móvil ni los operarios que trabajaron. Gracias" escribe Santiago. RECOLECCIÓN SALTEADA "Quería mostrar que el camión de residuos no pasó 20/21 por Villanueva calle Savio entre French y Chiclana, durante la semana pasa día por medio" escribe Cecilia.



#QuejaVecinal era necesario dejar dos bolsas de basura en la curva de la colectora de barrio 9 de Julio??? El recolector pasa por todas las cuadras del barrio y retira los residuos embolsado colocados en el respectivo canasto que corresponde por ordenanza municipal (?) ??????? pic.twitter.com/WjZuDPFbJX — Daniel Trila (@dantrila) August 24, 2020 #QuejaVecinal La Josefa. Pérdida de agua potable en la vereda de un terreno baldío ubicado en Di Luca y Gaya @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/zfTGvsAls0 — Daniel Trila (@dantrila) August 24, 2020

25 de Agosto de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar