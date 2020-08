P U B L I C









Marina Casaretto, presidenta del HCD. La presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana, Marina Casaretto, rechazó de plano las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde. Subrayó que el vigente sistema de gobierno "no se pone en duda ni se toca". "Una República y una democracia que tanto dolor y sacrificio costó conseguir, no podemos permitir que tan livianamente, ni un expresidente ni ningún ciudadano la pongan en duda": así comenzó Marina Casaretto, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana, sus cuestionamientos a los dichos del expresidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad que en Argentina se concrete un golpe de Estado. "Hemos visto que muchas veces se intenta avasallar no solo las instituciones, sino también nuestra propia Constitución, pero no hay dudas que la inmensa mayoría de los argentinos no permitiremos que ningún sector intente debilitar nuestra Democracia", aseguró la titular del órgano deliberativo, en donde tienen representación los tres espacios políticos más votados por los vecinos durante dos las últimas elecciones. Para Casaretto "no se puede dejar pasar un comentario de este tenor, teniendo en cuenta lo que representa el expresidente Duhalde". "El pueblo debe exigirle que aclare lo que dijo, que se retracte, o que de lo contrario de prueba de lo que tan firmemente aseveró. No caben dudas qué hay una sociedad angustiada, que la incertidumbre es cada vez más profunda, pero de ninguna manera se pueden esbozar este tipo de declaraciones e intentar instalar la idea de un golpe de Estado, es de una gran irresponsabilidad", manifestó la concejal. Y apelo "a que los dirigentes que deben velar por los intereses de todos los ciudadanos, que ejercen algún cargo o lo han ejercido, midan sus perturbadoras declaraciones a la hora de expresarse". "La ciudadanía no se merece que jueguen con las emociones y la sensibilidad en momentos donde todos buscamos certezas. Estos dichos atrasan y muy lejos estan de generar consenso y unión. Quiero creer que el ex presidente estará arrepentido de su error, pero más allá de eso, es bueno que sepa qué hay millones de argentinos, más juntos que nunca; haciendo grandes esfuerzos y siempre defendiendo lo que es nuestro. La Democracia, no se duda, ni se toca", finalizó Casaretto.

"Quiero creer que el ex presidente estará arrepentido de su error, pero más allá de eso, es bueno que sepa qué hay millones de argentinos, más juntos que nunca", expresó la edil.

Marina Casaretto:

"No permitiremos que ningún sector intente debilitar nuestra Democracia"

