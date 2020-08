La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/ago/2020 Ya funciona el nuevo módulo de internación del hospital San José







Dispone de 10 camas extra para pacientes que no requieren de cuidados intensivos. Esta ampliación, realizada con el aporte de la empresa Tenaris, no solo permite prevenir el contagio sino además dispone de mayor cantidad de camas dentro del nosocomio para vecinos infectados con Coronavirus. Esta semana se puso en funcionamiento el nuevo módulo de internación del hospital San José inaugurado recientemente por la Secretaría de Salud del Municipio con aportes de la empresa Tenaris. Se trata de un módulo de emergencia que contiene 10 camas extras para pacientes quirúrgicos, traumatológicos y de diversas áreas que no requieren cuidados intensivos, que en los últimos meses vieron reducidas su capacidad ante la necesidad de dispones espacios exclusivos por la pandemia del Coronavirus. Con esta ampliación, se incrementa además el número de camas disponibles para pacientes con COVID-19, evitando además el contacto entre positivos y negativos y previniendo posibles contagios. El nuevo espacio del hospital tiene una extensión de 90 m2 y doble acceso -uno con salida interna al ala de clínica médica del nosocomio y otro de emergencia-, acompañado por un módulo sanitario cloacal. La obra incluyó el montaje de un nuevo techo en el pasillo conector entre la Guardia, Maternidad e Internación Clínica; y la instalación de equipos purificadores de aire tipo UV-C en el sistema de ventilación central del Hospital y filtros UV-C en más de 30 equipos de aire acondicionado. Bacterias, virus y otros patógenos, incluido el Coronavirus, son susceptibles a la radiación ultravioleta. También se realizaron acondicionamientos en la infraestructura eléctrica y diversas tareas menores de obra civil. Tenaris también aportó todo el equipamiento médico para asistir a los pacientes.

