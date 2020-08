Duhalde habló de Golpe de Estado, recibió un repudio generalizado y se arrepintió

NOTICIA RELACIONADA: Marina Casaretto:

"No permitiremos que ningún sector intente debilitar nuestra Democracia" El exmandatario realizó polémicas declaraciones respecto a la continuidad democrática de nuestro país durante su participación en un programa de TV. Ayer fue duramente criticado y en horas de la tarde debió retractarse: "Es probable que la cuarentena me haya afectado psicológicamente". El expresidente Eduardo Duhalde generó una amplia ola de repudio al asegurar que el año que viene el país podría sufrir un golpe de Estado si no se contiene la crisis social y económica. Las declaraciones del también exgobernador de la provincia de Buenos Aires se produjeron durante su participación en el programa Animales Sueltos el lunes por la noche en la señal América, y causaron gran conmoción en todo el arco político nacional que, con algunas contadas excepciones, salió a rechazarlas. "¿Vos sabés lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones?", les preguntó a los panelistas del programa. Y ante la repregunta del conductor Luis Novaresio, prosiguió: "No va a haber elecciones. ¿Por qué las va a haber? Tenemos un récord, la gente no lo sabe, no lo lee o se olvida: entre 1930 y 1983 tuvimos 14 dictaduras militares, catorce. Presidente, presidente, militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América, es que no conoce lo que está pasando en Latinoamérica". El exmandatario puso entonces como ejemplo lo que sucede en países vecinos como Brasil, Venezuela y Chile, a cuyos gobiernos los caratuló de "cívico-militares", y repitió que en ese contexto tampoco habría elecciones en Argentina "porque no se puede seguir así". "Para que haya elecciones tenemos que tomar decisiones consensuadas, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada (NdR: en referencia a la reforma judicial que impulsa el Gobierno), que van por el camino contrario de los consensos y los acuerdo", expresó. Y ante el estupor de los periodistas que lo escuchaban, lanzó: "Argentina es la campeona de las dictaduras militares". "Argentina corre ese riegos porque esto es un desastre del que no puede salir nada bueno, la gente se va a rebelar ante esto", opinó el exmandatario, para quien "esta es la presidencia más compleja" que tuvo el país en los tiempos modernos. Durante la jornada de ayer y ante repetidas consultas de los medios de comunicación, Duhalde no se desdijo y reafirmó sus dichos hasta que, en vistas del amplio repudió que había despertado en todo el espectro político, reconoció haberse equivocado. "Es muy posible que yo también esté afectado psicológicamente por lo que estamos todos afectados (en referencia a la cuarentena). Es muy posible que mi comportamiento no esté diez puntos, es muy posible que exagere, que mi único intento de unir a los argentinos me lleve a decir cosas que me tenga que arrepentir de haberlo dicho", afirmó en diálogo con Jorge Lanata, en radio Mitre. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este martes que las declaraciones de Duhalde en las que sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional en la Argentina son "inapropiadas", aunque aclaró que tiene "un gran respeto" por el ex presidente. Y garantizó que "habrá PASO y elecciones" el año próximo. "Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia, apostar al régimen democrático. El grito de ´Nunca más´ que se escuchó durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue una bandera para todos nosotros después", dijo el funcionario nacional en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno. En este sentido también se expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "Los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto ha dicho nunca más", enfatizó. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se sumó a través de las redes sociales y tras considerar "imposible" un escenario de esas características, afirmó que "las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático". En este sentido, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCOFFA), general brigadier Juan Martín Paleo, lamentó las expresiones del ex mandatario y aseguró que "constituyen comentarios fuera de época". Desde la cuenta oficial del EMCOFFA, el general Paleo ratificó el compromiso de las FFAA con la Constitución Nacional. Desde la oposición, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky consideró "muy graves" los dichos de Duhalde y agregó: "Sobre todo porque los dice un expresidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia, las instituciones y la celebración de elecciones". En tanto, el titular de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, calificó de "irresponsable, grave y repudiable lo dicho por el expresidente Duhalde", y afirmó que "entre todos los argentinos debemos estar unidos en la no violencia y defender el imperio de la Constitución Nacional, garantizar la República y la democracia".

