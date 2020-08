HUMEDALES E INCIDENTES Agrupaciones de izquierda realizaron una marcha a la Plaza de Mayo en reclamo de la aprobación de la Ley de Humedales, que terminó en forcejeos e incidentes entre la Policía y un grupo de manifestantes, de los cuales dos fueron detenidos. La marcha, que se desarrolló en el marco de una Jornada Nacional Socioambiental, había partido desde el Obelisco y tuvo réplicas en varias ciudades del interior del país. La misma estuvo dirigida a exigir la aprobación inmediata de la Ley de Humedales que se está debatiendo en el Congreso y el rechazo al acuerdo porcino con China para producir carne de cerdo en Argentina. Cuando la marcha llegó a la Plaza de Mayo se desataron unos incidentes, por los cuales efectivos de la policía detuvieron a dos personas: una mujer que había realizado pintadas con aerosol y un hombre que había forcejeado con los uniformados, según indicó la fuerza en un parte de prensa. NO HABRÁ REPETIDORES El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto con sus pares de las 24 jurisdicciones, presidió la 98ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) en la que se aprobaron un conjunto articulado de las resoluciones tendientes a generar una profundización de los lineamientos pedagógicos, que permiten ordenar la etapa de retorno progresivo a las escuelas. Asimismo, la reunión permitió anticipar el modo en que se va a dar continuidad a las trayectorias educativas de todos los estudiantes del país que cursan la educación obligatoria. Entre las resoluciones más importantes aparecen la de promocionar a los chicos de 5 años a primer grado, los de séptimo grado que pasen a primer año y los de quinto año tendrán actividades de formación que podrán extenderse hasta marzo de 2021 y la acreditación final de aprendizajes tendrá lugar en los meses de diciembre y marzo. El resto de los grados y años conformarán una sola unidad de estudio entre 2020 y 2021, pero promocionando. SIGUEN EN LLAMAS Por la intensa sequía consecuencia de la falta de lluvia, las altas temperatura para la época del año, el viento y la acción humana, nueve provincias registran incendios forestales desde hace varios días, y en algunos casos, desde hace varias semanas. Las provincias afectadas por llamas son Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, en donde los focos de incendio no cesaban al trabajo de los bomberos. En tanto, Mendoza, San Luis, La Pampa, Jujuy y Buenos Aires atraviesan también una importante sequía por la falta de lluvia. Sin embargo, este martes, y según el Servicio Metereológico Nacional (SMN), en La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos "se generaron tormentas de variada intensidad", y "algunas de ellas están provocando fuertes lluvia y caída de granizo". DESPIDOS EN CUARENTENA Una de cada cuatro empresas consultadas en la Argentina admitió haber despedido empleados como consecuencia del impacto de la pandemia de coronavirus, mientras en otros países de Latinoamérica más del 48% de las compañías reconoció haber recortado personal. Así surge de una encuesta privada realizada por el portal Bumeran en la Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y México, con el propósito de determinar cómo afectó la pandemia al mercado laboral. El 54,8% de los encuestados argentinos aseguró que la pandemia no impactó en la gestión de personal, mientras que el 40,5% afirmó que modificaron el pago de los salarios (en cuotas, reducción de salario o congelaron los aumentos). En la Argentina, según el relevamiento, el 34,1% aseguró que el plantel de trabajadores se incrementó. Al ser consultados acerca de las contrataciones en los próximos meses, el 29,6% declaró que retomará los ingresos, pero aún no tiene una fecha definida.



26 de Agosto de 2020

