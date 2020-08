Evolución Radical pide que se trate la Ley de Economía del Conocimiento

Alejandro Deppeler y Pedro Torres Guerrero, referentes del espacio político en la ciudad, explicaron los efectivos positivos que tendría la medida. Evolución Radical Campana instó al Senado de la Nación a que le de media sanción definitiva al proyecto de Ley de Economía del Conocimiento que, asegura el espacio político, impactaría en las pymes. "Más de 50 días desde su aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación pasaron ya de una herramienta necesaria para las empresas que generan gran cantidad de empleos, pero también para nuestras pymes", expresaron desde Evolución Radical Campana, señalando que la iniciativa puede "generar empleo genuino" que, calculan, ascenderían a 500.000. En declaraciones incluidas en la gacetilla de prensa distribuida por el espacio local, el diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución) afirmó que "desde el sector indican que, sin la ley, podrían perderse ventas por $33.400 millones y 11.200 empleos". La iniciativa prevé mantener los beneficios de reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales y apunta a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al régimen de promoción. "Nosotros tenemos que empezar a dar incentivos para los sectores que invierten, ejemplo de esto es la ley de Economía del Conocimiento. Necesitamos ponerla en práctica ya. Esta ley es un camino que ha dado buenos resultados. Es el camino donde gobierno y oposición se pusieron de acuerdo desde 2003 y terminamos ayudando a un sector que en el 2018 nos dejó 2.800 millones de dólares de superávit. Tenemos que buscar los nichos donde somos competitivos, y la forma de hacer eso no alcanza con moratorias, debemos generar incentivos", sostuvo el legislador. Pedro Torres Guerrero de Evolución Campana plantea que "esta no es una idea antojadiza, sino el reclamo a un trabajo que se logró en conjunto, que obtuvo 246 votos a favor y solo 2 en contra" en Diputados. En la reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, se decidió introducir mejoras al texto aprobado en Diputados. La idea era que las condiciones de promoción de las distintas actividades impulsadas a partir de esta norma quedaran plasmadas de manera permanente para el desarrollo de la economía del conocimiento. El exconcejal Alejandro Deppeler ve con buenos ojos estas propuestas y la Ley en particular: "Esta Ley no es solo la heredera de la Ley del Software, es mucho más y desde nuestro lugar nos sumamos al pedido de tratamiento por parte de la Cámara de Senadores de la Nación que generara Argencon, la cámara que nuclea a las empresas de la economía del conocimiento, quienes nos dicen que este sector tiene la capacidad de generar empleo registrado y divisas".

Evolución Radical pide que se trate la Ley de Economía del Conocimiento

