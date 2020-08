La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/ago/2020 FdT-PJ:

"Celebramos que finalmente al Municipio le haya interesado potenciar los recursos turísticos de la ciudad"







El Frente Grande Campana en el Frente de Todos se hizo eco de la noticia enviada por la prensa municipal sobre la mesa de trabajo para hacer de Campana un destino turístico de cercanía, y destacaron esta decisión. Asimismo señalaron "Es poco clara la información sobre los recursos que tiene actualmente el sector de turismo para desarrollar este plan y la gestión Abella nunca se interesó en la actividad turística, al contrario, votaron una ordenanza para transformar uno de los espacios verdes más importantes como lo es el Tajiber en un negocio inmobiliario". El fin de semana desde el Municipio informaron sobre una mesa de trabajo entre funcionarios locales y representantes de la carrera de hotelería y turismo del Instituto 15 para hacer de Campana un destino turístico de cercanía. Desde el Frente Grande, quienes habían planteado este proyecto días atrás, destacaron esta iniciativa y señalaron "Celebramos que finalmente al Municipio le haya interesado potenciar los recursos turísticos de la ciudad. Hay innumerables muestras de lo importante que sería para nuestra ciudad diversificar la matriz productiva y era momento de que el ejecutivo dejara de pensar solo en el emprendedurismo como una salida a la crisis económica que dejó el macrismo". Asimismo, desde el espacio perteneciente al Frente de Todos, comentaron "Esperamos que esta no sea una más de las cortinas de humo y realmente se trabaje para promover el ecoturismo. Por como están las cosas hoy pareciera que es una más de las mentiras que nos tiene acostumbrado el gobierno local, porque hace cinco años que Abella Gobierna la Ciudad y aun no tienen un registro de prestadores Turísticos e intentamos ponernos en contacto con el sector de turismo municipal y el organigrama que aparece es del 2016, y ninguno de los números que figuran (División de Promoción Turística con el teléfono 03489-407493 y la Dirección de Producción y Turismo con su respectivo teléfono 03489-43778) están disponibles". En esa línea agregaron "No pudimos averiguar con qué recursos humanos cuenta el municipio (Técnicos y administrativos) para llevar adelante un plan de Turismo ya que estamos convencidos que el Estado tiene un rol preponderante y es quien debe fijar las políticas para el sector, lamentamos no haber podido dar con los empleados municipales del área para obtener más información". Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande Campana, agregó "En cinco años de gobierno Abella jamás se preocupó por la actividad turística, actitud que queda a las claras cuando sus concejales votaron una ordenanza para transformar uno de los espacios verdes más importantes, como lo es el Tajiber, en un negocio inmobiliario, sin tener en cuenta el impacto negativo que tal proyecto tendrá sobre la Reserva Natural Parque del Ciervo de los Pantanos". A la vez señaló la importancia de ponderar al sector insular dentro de este proyecto "una zona para desarrollar el turismo de cercanía es el sector de Islas, el cual en el organigrama de 2016 que hay en la web oficial le dan el rango de subsecretaría, y a nuestro entender no cuenta con los recursos necesarios para activar un territorio tan extenso y con muy mala conectividad terrestre". Para finalizar detalló "Para realmente pensar a largo plazo es necesario conocer de manera real sistemática y ordenada, los recursos turísticos de la ciudad a fin que sirva de base para el desarrollo de políticas y planes sectoriales para contar con una herramienta de trabajo indispensable para la elaboración del plan y programas de desarrollo turístico con el fin de motivar la inversión pública y privada. Lamentablemente este gobierno se caracterizó ideológicamente por mentir y vender espejitos de colores, por ello consideramos como oposición que es necesario pensar un Estado serio que trabaje para mejorar la vida de las y los vecinos de Campana y que genere alternativas económicas para el crecimiento de la ciudad".



