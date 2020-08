La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/ago/2020 Efemérides del día de la fecha, 26 de agosto







DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL DENGUE En este día se pretende informar a la sociedad acerca del dengue y cómo prevenirlo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a esta enfermedad como una infección vírica transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti cuyos síntomas son: fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, sarpullido, dolores musculares y articulares y dolor detrás de los glóbulos oculares. Asimismo, precisa que el dengue no tiene un tratamiento específico ni vacuna por lo que la detección temprana es crucial para la recuperación del paciente. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que 500 millones de personas están en riesgo de contraer la enfermedad y especifica que en el año 2019 se registraron aproximadamente 3.1 millones de casos y 1534 muertes. A nivel nacional, el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud expuso que, en comparación con la temporada 2015-2016, en la temporada 2019-2020 los casos de dengue aumentaron un 40,5% registrándose un total de 58.889 casos.Ante este panorama el Ministerio resalta la importancia de eliminar todos los "criaderos de mosquitos" que son todos aquellos recipientes en desuso que acumulan agua. FALLECE JOSÉ MANUEL MORENO José Manuel Moreno Fernández nació el 3 de agosto del año 1916 en La Boca, Buenos Aires. Destinado a triunfar en el campo de juego, Moreno tenía una destreza y rapidez envidiable que Boca no pudo ver cuando el joven se fue a probar al club. No obstante, su talento no pasó desapercibido para River que lo incorporó inmediatamente en las inferiores. Tras consagrarse campeón del torneo de la cuarta división, en el año 1934, integró el plantel que partió a Brasil a disputar una serie de amistosos; allí, metió un gol en la victoria contra Vasco da Gama y, frente a Corinthians, volvió a convertir. Su destacada actuación en el país vecino propició que su llegada a primera división fuera un hecho. Así, junto a grandes jugadores como Renato Cesarini, Carlos Peucelle y Bernabé Ferreyra, el joven fue perfeccionándose en el campo de juego. En el año 1936, se consagró campeón del Campeonato de Primera División y, cinco años después, formó parte del emblemático equipo "millonario" denominado "La Máquina"; acompañado por Ángel Labruna, Adolfo Pedernera, Juan Carlos Muñoz y Félix Loustau, "El Charro" fue invencible y llegó a la gloria al coronarse campeón de la Primera División en los años 1941, 1942 y 1947. En el año 1944 se marchó a México para jugar en el equipo Real Club España y en el año 1949 vistió la camiseta de Universidad Católica (Chile); al año siguiente, salió subcampeón con Boca y, finalmente, en el año 1961 colgó los botines en Independiente Medellín (Colombia). Por otra parte, en su paso por la selección, ganó la Copa América en los años 1941 y 1947. Falleció en el año 1978 en Merlo, Buenos Aires. SE LANZA "PALABRAS DEL SILENCIO" Un día como hoy en el año 2008, Luis Fonsi lanzaba su sexto disco: "Palabras del silencio." Tres años después de su disco "Paso a paso" (2005), el cantante puertorriqueño retornó al estudio de grabacióncon un proyecto ambicioso que culminó con este disco: "es el álbum más importante porque me involucré como nunca en todo el proceso, desde la composición y la producción hasta la interpretación. Eso lo hace más personal y más mío que nunca." Entre las canciones del mismo se encuentran "No me doy por vencido", "Aunque estés con él" y "Aquí estoy yo".



