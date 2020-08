La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/ago/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine oficializó las llegadas de Lucas Bruera y Maximiliano García







Tanto el arquero como el defensor firmaron sus respectivos contratos con el Violeta. Fueron parte del grupo de jugadores que ayer se presentó en el club para realizarse estudios médicos previos al reinicio de los entrenamientos. El miércoles de la próxima semana, el plantel de Villa Dálmine podrá retomar los entrenamientos en el campo de juego según el cronograma establecido por la Primera Nacional. Y esa proximidad se empieza a advertir en diferentes situaciones que, al mismo tiempo, van configurando ese ansiado regreso. Ayer, por ejemplo, un primer grupo de jugadores se presentó en Mitre y Puccini. Allí, en el Salón de Usos Múltiples (especialmente higienizado y sanitizado para la ocasión) y bajo la supervisión del jefe del cuerpo médico del club, Gabriele Gugliere, los futbolistas se sometieron a estudios clínicos de chequeo (análisis de sangre, electrocardiograma en reposo y ergometría de esfuerzo) de cara al reinicio de los entrenamientos en el campo de juego. Hoy, en tanto, será el turno del segundo grupo. Se trata de una rutina médica que la institución viene repitiendo antes del comienzo de cada pretemporada. Y que, en esta situación actual, después de cinco meses en los que los jugadores no pudieron entrenarse de forma normal, fue considerada de gran importancia para poder afrontar lo que se vendrá a partir de la próxima semana. Al mismo tiempo, fue aprovechada para que las incorporaciones acordadas en las últimas semanas se oficialicen. De esta manera, ayer, tanto el arquero Lucas Bruera (ex Chacarita Juniors) y el defensor Maximiliano García (ex Los Andes, Almagro y Comunicaciones, entre otros) firmaron los respectivos contratos que los vincularán a Villa Dálmine hasta finales de 2021. Próximamente deberían transitar por este mismo proceso el mediocampista Franco Marchetti y los atacantes Sergio Sosa y Enzo Fernández, al igual que el lateral derecho Santiago Moyano, quien seguirá en la institución luego de haber estado a préstamo de Talleres de Córdoba en la última temporada. Luego, el siguiente paso que tendrá por delante el plantel, el cuerpo médico y el staff serán los testeos de coronavirus, que se harán desde el próximo viernes a través de muestras de salivas y análisis PCR a partir de un convenio de la divisional con la Fundación Huésped. Posteriormente, el miércoles 2 de septiembre, jornada en la que comienzan los entrenamientos, todos se someterán también al test serológico, cuyos kits ya fueron enviados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a los diferentes clubes de la categoría.



