La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/ago/2020 Coronavirus:

El atletismo volvió a disfrutar de sus entrenamientos en el Club Ciudad de Campana







Fue habilitado como deporte individual. El protocolo permite hasta 25 atletas por turno. "Fue muy lindo reencontrarnos después de casi medio año sin vernos", contó el profesor Diego Marquine, quien coordina la actividad en la entidad Tricolor. El atletismo, como deporte individual, fue habilitado para regresar a los entrenamientos a partir de esta semana. De esta manera, se completó el regreso a la actividad de quienes integran la Escuela y el Equipo de Atletismo del Club Ciudad de Campana que coordinan el reconocido profesor Diego Marquine junto a Yamila Benítez, Agustín Granlund, Juan Martín Marquine y Juan Parodi. Antes del permiso brindado desde este lunes, quienes compiten en pruebas de fondo ya habían podido retomar sus entrenamientos al aire libre, dado que el salir a correr había sido habilitado en la ciudad con anterioridad. Por ello, con las rutinas elaboradas por Marquine, los runners del CCC ya estaban sumando kilómetros en las calles campanenses, aunque, claro está, sin la posibilidad de agregarle a su entrenamiento los trabajos de fuerza que habitualmente se desarrollan en el gimnasio. Esta semana, con la habilitación correspondiente, se amplió el panorama al permitirse el trabajo en la pista y campo de la entidad Tricolor, que debió ajustarse al protocolo indicado: no más de 25 atletas por turno y cada uno de ellos debe asistir con su barbijo, su alcohol en gel y su colchoneta particular. "Además, tampoco se pueden utilizar los vestuarios del club. Y ya en pista, cada uno se reparte cada cinco metros. Está todo señalizado para mantener las distancias. En cuanto a los elementos, se utilizan de manera individual y son higienizados antes y después", detalló Marquine en diálogo con La Auténtica Defensa. La planificación para adaptarse al protocolo incluye tres turnos de entrenamientos de 90 minutos cada uno, siempre de lunes a viernes: el primero, de 15 a 16.30; el segundo, de 16.30 a 18.00; y el tercero, de 18.00 a 19.30. "Puede participar cualquier socio de 11 años en adelante, hasta adultos. Deben inscribirse y se los incluirá de acuerdo al cupo por turno. Si nos vemos sobrepasados, analizaremos la posibilidad de agregar más turnos", detalló Marquine. En cuanto al retorno que se concretó el lunes, en una jornada radiante, de sol pleno y temperatura ideal, el profesor no dudó: "Fue muy lindo reencontrarnos después de casi medio año sin vernos. Fue una felicidad muy grande para todos". En estos cinco meses de cuarentena, los entrenamientos se desarrollaron vía Zoom. Y recién el lunes volvieron a darse al aire libre. En ese marco, Marquine reveló que se encontró a los atletas "con muchas ganas", pero también "con mucha conciencia para respetar los protocolos" establecidos para la práctica de la actividad. "Me llamó la atención y quiero destacarlo, más allá que habíamos hecho una reunión virtual previa para explicar que debíamos ser estrictos en el cumplimiento de los establecido, dado que es la única manera de poder seguir entrenando de esta forma", afirmó. En el horizonte, obviamente, no hay competencias a la vista, dadas las restricciones que todavía existen por la pandemia de coronavirus. Pero eso, por ahora, no es problema: "Todos los chicos y chicas vinieron con muchas ganas de moverse y entrenar. Y más allá de que no haya objetivos de competencia este año, la idea es ir retomando el ritmo de entrenamiento, disfrutarlo y, finalmente, poder llegar de la mejor forma a la reanudación de esas competencias", cerró Marquine.

EN LOS EJERCICIOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CAMPO Y LA PISTA SE PREGONA MANTENER LA DISTANCIA.





MELISA BOLIS Y CAROLINA VERA, CAMPEONAS ARGENTINAS MASTER, RETOMARON EL LUNES LOS ENTRENAMIENTOS EN EL CCC.



