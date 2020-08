La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/ago/2020 Automovilismo:

En esta cuarentena, el joven kartista logró diferentes victorias en certámenes virtuales. Sin embargo, su deseo es poder volver a girar en el predio de la vecina ciudad. "Los pilotos sabemos que no hay ninguno como éste. Por eso duele más aún", asegura Nacho. Calle Rawson al 100, en Campana. Allí, en el primer piso de su confortable casa se lo puede encontrar a Ignacio López con su compañero del alma en esta cuarentena: el simulador con el que atraviesa la mayor cantidad de horas del día. Pero para charlar sobre este particular presente, el joven kartista local decide darle un descanso a la máquina con la que, en esta cuarentena, se coronó en la divisional Senior del certamen de Karting Online Argentina (KOA). -¿No te cansa estar allí arriba tanto tiempo? -Para nada, es una manera de intentar hacer lo que a uno tanto le gusta y la verdad es que se me pasan las horas en forma rápida. Además, también es una manera de entrenar con lo que se tiene. -¿Cómo se vive este presente sin carreras? -Es un garrón, no podemos hacer nada, porque tampoco se puede salir. Se complica para estudiar incluso. Nos cambió la vida a todos y hay que llevarlo como se puede. Además, se pensó que no iba a ser tan largo el tiempo y eso, aunque no parezca, también te bajonea. Con mi papá tratamos de motivarnos y fuimos encontrando esta posibilidad de realizar carreras virtuales y canalizamos la energía por ahí. -En lo deportivo venías de un gran 2019. -Sí, eso es cierto. Ganamos el campeonato de mi clase en la categoría ProKart y también otro campeonato más corto en la categoría RF. Se nos dio a nosotros en un año en que, sin dudas, veníamos entonados y aprovechamos la oportunidad. Pero pasó tanto tiempo para mí que no lo tenés tan registrado. -¿Este año se venían desafíos nuevos en otra clase? -Claro, por mi edad debía de cambiar de clase y estábamos muy motivados, pero pasó lo que ya sabemos y estamos foja cero. Hay que empezar todo de nuevo. -Pero es igual para todos. -Seguro, pero nosotros veníamos muy bien y la verdad es que uno quería darle continuidad a lo que se había logrado. Con mi papá ya teníamos todo listo en el karting y solo esperábamos el arranque del torneo allá por marzo. Calcula que desde ese momento está listo para correr. -¿Pero vos arrancaste en otra categoría este año? -Sí, eso pasó cuando comenzó la categoría RF, donde mi viejo atiende a algunos pilotos y para no quedarme parado utilicé esa fecha para correr. Pero se me rompió y ni terminé la carrera. -Volviendo al campeonato ganado, ¿cuál fue el secreto para ganarlo? -Creo que al tener un karting llegador, con el que sumábamos siempre, fue importante. Además, el hecho de ganar potenció nuestro trabajo y se fue dando de esa manera. -¿Cómo era esa discrepancia con papá que te pedía que levantaras para no cargar kilos? -Vos te acordas de todo, jajaja. Él, con razón, quería que levantara para evitar poner más kilos sobre el karting y la verdad yo no quería entrar en esa. Fue todo un tema que después se pudo resolver. -¿De qué manera? -Creo que repartimos las intenciones de cada uno, porque en parte le di la razón y en otro momento hice lo que sentía. -¿Y cómo es tener a tu padre como jefe de equipo? ¿A cuál se le hace más casos de los dos? -Me la estas complicando más de la cuenta, jajaja. No sé expresarlo con las palabras justa o exactas, porque siempre quiere lo mejor para mí, pero a veces se me enoja y me entra la duda quién me está hablando: si el jefe de equipo o mi viejo, je. Igual, lo único que tengo son palabras de agradecimiento para él, tengo muy claro que para que yo corra él debe estar siempre. Es un gran padre. -Ahora, ante tanto tiempo sin poder correr en pista, arrancaste para el lado de lo virtual. -Esta temporada, como no arrancaron los campeonatos, se decidió participar en los certámenes online, donde se pudo mantener esa buena performance. Ganamos ese campeonato (NdR: la divisional Senior del certamen de Karting Online Argentina) y siempre está bueno ganar, pero lo otro es totalmente distinto. -Pero fuiste por más y también te metiste en un campeonato virtual de fórmula. -Sí, es verdad. Tuvimos la suerte de ganarlo también y nos dieron de regalo el poder subir a un fórmula para probar en esa categoría, pero con mi papá no decidimos por el momento desarrollar esta posibilidad, lo pospusimos para más adelante. Lo curioso es que mi padre se anotó como motorista del auto y también le dieron un premio. -Entonces, ¿cuántos títulos "virtuales" tenés? -Van tres: dos con los kartings y uno con el formula. También tengo un subcampeonato en formula, más otra carrera muy particular de una fecha que pudimos ganar. -¿Crées que esa competencia sirve para lo otro? -Para mí es otra realidad. Quizás desde lo anímico te ayuda, pero extraño correr en el kartódromo de Zárate, eso no lo cambio por nada. Ojalá se dé la posibilidad y que permitan reabrir el kartódromo de Juan. Uno entiende que se debe cuidar la salud, pero si nos dejan correr e ir al predio, eso también ayuda a estar bien. Siempre con los protocolos lógicos que se tienen que utilizar. Nosotros, los pilotos, tenemos la posibilidad de conocer kartódromos y sabemos que no hay ninguno como éste. Por eso duele más aún. -Ése debería ser el título de la nota. -No sé si es para tanto, es algo que sabemos todos los pilotos. Ayer me decían que vengo invicto, dado que de los cinco últimos campeonatos corridos, gané los cinco. Lo bueno fue que dentro de esto ganamos en la Seniors sumando 97 puntos y de premio obtuvimos una estructura de simulador de kart que seguramente será para mi viejo. Y luego, el premio de la fórmula para él. -¿Y cómo te imaginás que serán las carreras a partir de ahora? -Será todo un tema, con grandes cambios para todos. Sin duda será como empezar de nuevo, habrá que estar muy atento al protocolo y acostumbrarse a que no haya público y poca gente en los equipos. Habrá que prepararse igual. Yo deseo que comience. El otro tema que hablamos con mi viejo es sobre cuántos estarán ahora con la posibilidad de no solo arrancar, sino después de darle continuidad al campeonato. Parece que va a comenzar una nueva etapa en todo el automovilismo.

