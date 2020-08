La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/ago/2020 Breves: Fútbol

HABRÁ COPA EN EL PAÍS El gobierno nacional aprobó este martes el protocolo contra el coronavirus propuesto por CONMEBOL, por lo que Argentina podrá albergar partidos de las Copas Libertadores y Sudamericana 2020 una vez que se reanuden estas competiciones. El ministro de Deportes, Matías Lammens, confirmó la noticia e informó que se seguirá los lineamientos establecidos por la entidad continental. Así, las delegaciones visitantes permanecerán el menor tiempo posible en el país y no deberán hacer cuarentena. MESSI BUSCA SALIDA La tensa relación entre Lionel Messi y la directiva del Barcelona pareció llegar ayer a un punto de no retorno, luego que el argentino le comunicara a la institución su deseo de acogerse a una cláusula de rescisión que existe en su contrato. Sin embargo, para poder concretarlo debería superar antes una dura disputa legal con el club catalán, que no lo dejaría marcharse gratis. La semana pasada, el holandés Ronald Koeman asumió como nuevo DT Blaugrana y ya le confirmó a Luis Suárez, Arturo Vidal, Umtiti y Rakitic que no los tendrá en cuenta para la próxima temporada. ADIOS A LA JUVE El delantero Gonzalo Higuaín (32 años) no seguirá en Juventus. Así lo confirmó el flamante entrenador de la Vecchia Signora, Andrea Pirlo, quien, su vez, indicó que Paulo Dybala no está a la venta. Según los primeros trascendidos, el futuro de "Pipita" estaría en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. ARGENTINOS A ESPAÑA El arquero Jeremías Ledesma deja Rosario Central para sumarse al Cádiz (recientemente ascendido a la Primera de España). La operación se concretó con un préstamo de 600 mil dólares hasta junio de 2021 y una opción de compra de 1,8 millones de dólares por el 75% del pase. En tanto, el defensor Tomás Cardona (de Godoy Cruz) también se marcha a préstamo, pero a la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de la Segunda División española. ALFARO, DT DE ECUADOR El entrenador Gustavo Alfaro se hará cargo de la Selección de Fútbol de Ecuador luego de la salida de Jordi Cruyff. Después de conducir técnicamente a Boca Juniors hasta diciembre de 2019, "Lechuga" asumiría ahora al frente del combinado Tricolor con el objetivo de volver a llevar a Ecuador a un Mundial tras la ausencia en Rusia 2018. Su primer compromiso oficial en este desafío sería en octubre frente a la Selección Argentina en La Bombonera, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. CRUZ AZUL ES LÍDER Tras completarse la sexta fecha de la Liga de México, Cruz Azul quedó como único líder del certamen con 13 puntos tras vencer 3-1 como visitante a San Luis (el argentino Nicolás Ibáñez marcó el descuento en el perdedor). En esa jornada también marcaron los argentinos Nicolás Sánchez y Maximiliano Meza, quienes aportaron para el triunfo 3-1 de Monterrey sobre América. MLS: SEXTA FECHA Concluida la jornada de reanudación de la Major League Soccer (MLS), Columbus Crew (3-0 a Chicago Fire) lidera la Zona A, mientras que Kansas City (2-1 a Minnesota United) encabeza la Zona B. En esta sexta fecha, tanto Pablo Piatti (Toronto FC) como Gonzalo "Pity" Martínez (Atlanta United) y Julián Carranza (Inter Miami) marcaron por duplicado para sus equipos. La séptima fecha comenzó el lunes, con derrota de Columbus Crew ante New York FC. Y continuaba anoche, al cierre de esta edición.



