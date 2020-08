La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 Destacan la atención y rapidez en la tramitación de las licencias de conducir







Así surge de una encuesta de opinión realizada a los vecinos en plena pandemia por la Dirección General de Tránsito y Transporte, tras volver a abrir sus puertas cumpliendo con los protocolos sanitarios por el COVID-19. En plena pandemia, los vecinos de la ciudad destacan la atención y la rapidez en la tramitación de las licencias de conducir siguiendo todos los protocolos sanitarios establecidos por el COVID-19. Así surge de una encuesta de opinión realizada por la Dirección General de Tránsito y Transporte del Municipio a más de 100 personas que en las últimas semanas asistieron a las oficinas de Jacob y Colón para renovar su carnet. La misma arrojó que el 92,23 % de los encuestados calificó como "muy bueno" la atención brindada por el Municipio a lo largo del trámite, mientras que el 7,77% la consideró "bueno". Asimismo, el 100% destacó como "buena" la disposición y cortesía de los empleados municipales. Completaban la terna, "regular" y "mala". Respecto al tiempo que les llevó el trámite, el 91,26% indicó 15 minutos y el 6,8%, 30 minutos. El resto, no brindó una respuesta. Los vecinos también fueron consultados sobre la adecuación del edificio para la atención al público en el marco de los protocolos sanitarios por el COVID-19. En esta oportunidad, también el 100% de los participantes votaron de manera afirmativa. Por último, el 99,03% de los vecinos afirmó que se sintió "bien" en su visita a la dependencia municipal respecto a los cuidados recomendados por la pandemia. "Estamos muy contentos con la respuesta que nos dan los vecinos que se manifiestan no solo en esta encuesta sino también en el trabajo diario cuando nos agradecen por la atención brindada antes de retirarse. Y esto no sería posible sin el compromiso y la predisposición de los empleados que nos acompañan, y al igual que el Municipio, hacen un gran esfuerzo por brindar pese al difícil momento que vive la sociedad. Estamos muy agradecimos", enfatizó el director general del área, Alejandro Barja.

El intendente Abella agradecio el compromiso del personal en medio de la pandemia.





En Campana, la licencia de conducir se obtiene en menos de una hora.



