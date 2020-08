La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 HCD:

Apartan a Stella Giroldi y Romina Carrizo del Frente de Todos-PJ







En lo que sería una tácita expulsión, sus nombres fueron omitidos en una nota oficial detallando la conformación de la bancada firmada por los ediles Calle, Colella, Romano y Trujillo. Por su parte, José Insausti también aparecía mencionado, pero más tarde envío un escrito desconociendo cualquier decisión tomada por sus compañeros de bloque. El peronismo volvió a dejar en evidencia este miércoles las profundas diferencias que lo atraviesan, luego de confirmarse la ruptura del bloque de concejales del PJ-Frente de Todos en el HCD de nuestra ciudad. Lo que comenzó siendo un rumor cobró fuerza con el transcurso del día y fue confirmado por este medio ya en horas de la noche. Según trascendió, permanecerían en una bancada los ediles Soledad Calle, Oscar Trujillo, Rubén Romano y Marco Colella, firmantes de la nota presentada ante la presidencia del HCD que excluye de forma tácita a los concejales Stella Maris Giroldi y Romina Carrizo de esa conformación. La duda gira alrededor del destino de José Insausti, quien aparecía nombrado como integrante del bloque PJ-FDT, pero que después remitió él mismo su propia nota a la Presidencia del HCD desconociendo cualquier decisión tomada por parte de sus compañeros de bancada. LAD se comunicó con referentes de un lado y del otro de la abrupta ruptura, pero no obtuvo declaraciones oficiales. Si pudo confirmar la veracidad de la información. La independencia de criterio de Giroldi del resto de los integrantes del bloque fue notoria en su abstención a la hora de convalidar la Rendición de Cuentas del gobierno de Abella correspondiente al año 2019, diferenciándose del voto negativo de los demás concejales del Frente de Todos - Partido Justicialista. En tanto, Romina Carrizo había iniciado una agenda de trabajo legislativo compartida con otros sectores del peronismo local y, de acuerdo a trascendidos que circulaban días previos por los pasillos del HCD, ya no solía frecuentar con asiduidad las oficinas del bloque PJ-FDT. No está claro si la decisión de apartar a Giroldi y Carrizo del bloque les fue comunicada de manera personal o si ambas ediles se enteraron a partir de la nota remitida a la Presidencia y que Giroldi, también por presentación escrita, solicitó ver. Sin importar qué nuevas bancadas surjan a partir de esta reorganización, el equilibrio de fuerzas en el HCD no se vería afectado y Juntos por el Cambio conservaría su mayoría absoluta, con 11 concejales. De terminar de concretarse la ruptura, será la primera vez en tres años que habría dos bloques del peronismo en el HCD, luego de la unificación del monobloque de Marco Colella, de 1 País, con lo que entonces era la bancada de Unidad Ciudadana.





