Pandemia:

Empresas metalúrgicas continúan con dificultades

Si bien recuperaron niveles de actividad, hay un 20 por ciento que mantiene ventas por debajo del 60 por ciento respecto al período anterior a la pandemia. Las empresas metalúrgicas continúan recuperando niveles de actividad conforme se relajan las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19, aunque todavía no atraviesan del todo la tormenta. Según un relevamiento realizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el 64 por ciento de las empresas del sector no alcanzaron la producción que tenían en el período Previo a la pandemia. ADIMRA señaló que hay un remanente del 20% de las metalúrgicas con caída en sus ventas mayor al 60% y que el 25% no pudo hacer frente a las obligaciones impositivas en junio. A su vez, el 49% de las empresas afirmaron tener una mayor necesidad de crédito para afrontar sus obligaciones financieras. La logística es otro de los desafíos. Dadas las dificultades del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el 66% de las empresas declaró haber tenido complicaciones en el transporte interjuridiccional, con el 41% de las empresas del sector haciendo cargo del traslado de los empleados. La mejora progresiva en la actividad se vio reflejada en la evolución del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP). En abril y mayo más del 70% de las empresas aplicaron al beneficio, mientras que en julio el porcentaje disminuyó al 41%. En cuanto a las expectativas de producción para diciembre, el 54% de los empresarios prevé una caída en la actividad. Por otro lado, el 13% de las empresas espera una mejora en los niveles de producción. Los datos correspondientes al informe difundido por ADIMRA provienen de la encuesta "Impacto del COVID-19 en empresas" realizada por el Centro de Estudios de la UIA. La recopilación de respuestas se realizó entre el 3 y el 12 de agosto.

La actividad metalúrgica busca recuperarse de la caída de la actividad provocada por la pandemia (imagen ilustrativa).



