La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 Breves: Noticias de Actualidad

SE TRATA LA REFORMA El Senado tratará hoy en una sesión especial el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno y el oficialismo confía en aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados en medio de fuertes críticas de la oposición. La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, convocó a la sesión para las 14:00 con un temario corto en el que se destaca el proyecto que abrió una nueva polémica entre el Frente de Todos y la coalición opositora Juntos por el Cambio, en medio de la pandemia de coronavirus y la cuarentena. El proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández recibió varias modificaciones durante su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, pero los cambios no morigeraron el rechazo de la oposición. La bancada oficialista del Frente de Todos cuenta con mayoría más que suficiente para aprobar la iniciativa en la sesión remota y girarla a la Cámara de Diputados, donde hasta el momento no tiene los votos para sancionarla. PROVISIÓN ASEGURADA Más de 5 millones de jubilados y pensionados de todo el país seguirán siendo beneficiados con la provisión de medicamentos, tanto de forma gratuita como con descuento, tras el acuerdo que el PAMI logró con las cámaras industriales farmacéuticas que nuclean a los laboratorios nacionales que prorroga el convenio de congelamiento de precios hasta el 31 de octubre próximo. El convenio no solo beneficia a las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados sino también a la obra social que, de esta manera, consiguió un ahorro importante en sus compras periódicas a la industria del sector. Este logro alcanza una importancia singular al darse en el contexto de la emergencia sanitaria ya que garantiza el tratamiento adecuado de aquellas patologías prevalentes que hacen más vulnerables a los adultos mayores frente al Covid-19, como las enfermedades cardiovasculares, las afecciones respiratorias y el tabaquismo, entre otras. EL COMPROMISO ESTÁ El presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la que coincidieron en el diagnóstico respecto a los problemas de la Argentina y acordaron trabajar "sin prisa, pero sin pausa" para "ordenar" la deuda del país con el organismo. "Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común: la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido", expresó el presidente. En ese anuncio, Fernández remarcó la importancia de la industria como generadora de puestos de trabajo y de divisas, producto de la exportación, para poder hacer frente a los desafíos del país. TENSIÓN EN EL MEDITERRÁNEO Grecia, Chipre, Italia y Francia iniciaron este miércoles maniobras militares conjuntas en el Mediterráneo oriental, en medio de la disputa por los recursos energéticos en esa región entre Turquía y Grecia. Los ejercicios navales, con el nombre en clave ´Eunomia´, tienen lugar frente a las costas del sur de Chipre y finalizarán el 28 de agosto. En un comunicado, el ministro de Defensa griego, Nikos Panagiotopoulos, indicó que los ensayos tienen como objetivo demostrar el compromiso de los cuatro países europeos "con el estado de derecho como parte de la política de reducción de las tensiones". Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que Ankara hará "todo lo que sea necesario" para garantizar sus derechos en el Mediterráneo oriental, así como en el mar Egeo y Negro, y que su país no hará "ninguna concesión".



27 de Agosto de 2020

