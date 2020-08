La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 4)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

¿Otra nube de humo? Uno de los mejores camuflajes en la política cuando se está en un momento difícil es distraer, y si es en un momento de pérdida de credibilidad por problemas surgidos que se tornaron inmanejables más todavía. Esto implica crear una distracción que fuerce a olvidar lo que se fue de las manos, y todos los ciudadanos y medios están hablando de ello. Últimamente, se ha visto mucho humo (o no?) en las relaciones pueblo - políticos, que nos hace pensar sobre la veracidad de lo que se dice, porque uno considera que la gimnasia y habilidad política de los dicentes no concuerda con las palabras que fueron escuchadas (o no?). La desacreditación del oponente, es fundamental para que se piense lo contrario a lo que "dicen que dijo" y a su vez lo que efectivamente dijo o dijeron, es tan burdo y de trinchera, que no se puede creer que lo hayan dicho sin un plan premeditado. Otra vez se ve que la manipulación que se quiere hacer de la opinión pública o mejor dicho del pueblo, tratándolo como "convidado de piedra", se transforma en un devenir de dimes y diretes con el solo propósito de impedir que se vea el verdadero fondo de la cuestión. Hasta aquí, dejo plasmado el pensamiento de las posibilidades a considerarde lo que hasta hoy fue escuchado, terminando este análisis, para no perder la objetividad de mi pensamiento y no ser uno más de los que no deseo formar parte. Queda en vosotros encontrar la verdadera realidad de lo que se dice y que cada uno deduzca su verdad. Olvidados 6: Cuando deba estacionar su vehículo Siempre es un problema cuando debemos estacionar el vehículo en que viajamos, en lugares que poco conocemos, principalmente es las ciudades con densidad importante de vehículos en las calles. En estos casos prefiera las playas de estacionamiento. Dejar el auto en la calle siempre es más peligroso. En ese caso determine los horarios en los que debería dejar solo estacionado el vehículo en la zonatratando que siempre sea en horarios con luz natural y dentro de alguna zona de mucho tránsito, buscando el más conveniente. Muchas veces Ud. llega cuando es de día y hay bastante movimiento en la calle, y cuando vuelve la calle está desierta y oscura. Si al volver a su auto Ud. observa un desperfecto que impide poner en marcha el motor, llame de inmediato a un auxilio de confianza. Alguien puede haber provocado el desperfecto para "tratar de ayudarlo". Si hay personas sospechosas, o hay poco movimiento o es de noche, no permanezca cerca de su auto. Si ve a alguien abriendo su auto nunca se acerque. Busque ayuda sin que lo noten. Recuerde: nunca cierre el espacio entre Ud. y el delincuente. No coloque en su auto calcomanías que permitan identificar dónde vive Ud., dónde trabaja, qué lugares frecuenta, a qué universidad concurre. Esto se puede usar contra Ud. Olvidados 7: Circulando al volante 1 Mantenga los vidrios siempre cerrados, o muy poco abiertos para permitir solamente la entrada de aire. Las puertas deben estar siempre trabadas. Si observa por el espejo retrovisor que en el auto de atrás viajan varias personas y considera su actitud sospechosa, no se detenga. Diríjase a un lugar concurrido, preferiblemente donde haya policías o personal de seguridad. Si la intención era asaltarlo, esas personas no lo seguirán. Si esto ocurre de noche o en lugares desiertos "nunca" se detenga, aunque no desconfíe de los ocupantes de otro auto.

