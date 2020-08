La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 El Rincón de Aléthea:

La misteriosa amante de la Corte francesa

Por Angela Monsalvo













"Bajo un mismo techo durmieron las cortesanas, la luna y el trébol." --Matsuo Basho. Una singular ironía aviva el mito trazado en torno a la concepción del cuadro titulado "Dama en el Tocador". No sólo se ignora la verdadera identidad de la deliciosa mujer que sirvió de modelo, sino que también es un misterio insondable quién fue el autor de la obra. Los historiadores de arte no se han resignado a convivir con esa doble incertidumbre y aún hoy buscan indicios que permitan validar alguna de las hipótesis: uno de los candidatos a obtener la autoría del cuadro es el pintor de la corte Francois Bunel, quién habría retratado allí a Diane de Poitiers, concubina de Enrique II. La otra sospecha recae en que el inefable pincel que inmortalizó a la dama perteneció a Franz Floris, artista a las órdenes de Enrique IV, cuya concubina, Gabrielle d´Estrées, habría desnudado generosamente su cuerpo para regocijo atemporal de los amantes del arte. El cuadro muestra a una mujer sentada delante de su tocador, con la mitad superior de su cuerpo desnudo, lo que acapara la atención del observador. Su piel es de una blancura intensa y las facciones de su rostro delatan la natural displicencia de una aristócrata. Los investigadores concuerdan en que la pintura ostenta la marca de la Escuela de Fontainebleau y que la obra no pudo ser pintada sino hacia fines del siglo XVI en el círculo de la corte francesa. Los interrogantes no cesan: ¿se trata de un retrato eminentemente erótico o de una alegoría de la belleza? Lo cierto es que el cuadro impactó en el imaginario del público. Los artículos que circundan a esa dama revelan la medida de su estatus mundano: la bata transparente que cubre su torso culmina en un cuello finamente bordado en oro; su cabellera está adornada con perlas, su mano izquierda acaricia el pendiente de un collar y todo el ambiente sugiere esplendor y riqueza: el alhajero, pleno de joyas de oro, el cojín bordado a mano y el peine que sólo la clase alta poseía, son ostensiblemente costosos y al fondo del cuadro, reclinada sobre un baúl, una sirvienta acomoda la vestimenta de su ama. Continuará pasando el tiempo y una niebla de incertidumbre continuará envolviendo a esta obra, que hace que quien la contemple entre en un estado de total arrobamiento.

El Rincón de Aléthea:

La misteriosa amante de la Corte francesa

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar