Efemérides del día de la fecha, 27 de agosto

DÍA DE LA RADIODIFUSIÓN Establecido en el Primer Congreso Internacional de Radio celebrado en Buenos Aires en el año 1934, en este día se conmemora la primera transmisión radiofónica del país. La misma fue llevada a cabo en el año 1920 por el médico Enrique Telémaco Susini y los estudiantes Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, los "locos de la azotea" (denominación dada por instalarse en las azoteas a probar sus aparatos), en la terraza del Teatro Coliseo. Aquella noche cuando el reloj marcó las 21.06, estos jóvenes lograron transmitir, con un transmisor de escasa potencia y un pequeño micrófono, la ópera "Parsifal" de Richard Wagner: "señoras y señores: la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Richard Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten" fueron las palabras de Susini antes de que iniciara la ópera. FALLECE MARTÍN KARADAGIÁN Martín Karadayijan nació el 30 de abril del año 1922 en San Telmo, Buenos Aires. Hijo de un inmigrante armenio y una española, Karadagián empezó a practicar lucha grecorromana desde temprana edad. A los 18 años comenzó a frecuentar el gimnasio del Luna Park, lugar en el que se practicaba el catch as catch can (en español, agárrese como pueda, y popularmente conocido como cachascascán), con el anhelo de subir al ring y vencer a los imponentes rivales. A pesar de que en un principio fue rechazado por su baja estatura, su fuerza y personalidad avasallante le permitieron ingresar al ring: "todos eran enormes, tipos de más de 100 kilos; yo era más bien chico y no muy técnico, sólo me quedaba hacerme el malo." Rápidamente, Karadagián conquistó a las multitudes con su carisma consiguiendo la admiración de muchos. En el año 1957 debutó en la gran pantalla protagonizando la película "Reencuentro con la gloria" y, más adelante, en el año 1963, actuó junto a Alberto Olmedo y Humberto Ortiz en la película "Las aventuras del Capitán Piluso (En el castillo de terror)". Previamente, en el año 1962, estrenó en la televisión el emblemático programa que alegró a generaciones de niños "Titanes en el ring" (1962-1988); el propio Karadagián se convirtió en un ídolo infantil junto a los personajes "La Momia", "El Indio Comache", "El gitano Ivanoff", "El Caballero rojo", "Pepino, el payaso" y "El ancho", entre otros. Entre sus películas se encuentran "El hombre invisible ataca" (1967), "Titanes en el ring" (1973), "Los superagentes y la gran aventura del oro" (1980) y "Titanes en el ring contraataca" (1984). Falleció en el año 1991 en Buenos Aires. SE LANZA "SODA STEREO" Un día como hoy en el año 1984, Soda Stereo lanzaba su disco debut "Soda Stereo." En el año 1979, Gustavo Cerati y "Zeta" Bosio entablaron una sólida amistad que se enlazaba en la pasión por la música; tras abandonar "The Morgan" y "Stress", en el año 1982, los incipientes músicos formaron, junto a Charly Alberti, "Soda Stereo." El talento y potencial desplegado en sus primeras presentaciones llamaron la atención de un productor de la discográfica CBS que inmediatamente los llevó al estudio de grabación. Entre las canciones del mismo se encuentran "Sobredosis de TV", "Trátame suavemente", "Te hacen falta vitaminas", "Dietético" y "¿Por qué no puedo ser del Jet Set?": "las letras tocan temas de todo tipo. Tienen algún toque irónico, otras hablan de amor. Pero sobre todo ponemos énfasis en lo musical" manifestó Cerati en la revista "Pelo".

