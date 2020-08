La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 27 de Agosto 2020

Por Luis María Bruno







PARANÁ DE LAS PALMAS: En nuestra localidad de Campana la pesca se encuentra habilitada para residentes. Manteniendo una distancia mínima entre pescadores de un metro y medio, de embarcado se habilitó sólo en aguas correspondientes a nuestra localidad, es decir no se permite navegar hasta aguas de otras localidades y en cada embarcación el máximo de personas es de dos (2) sin importar la eslora de la misma. En cualquiera de los casos tanto de costa, muelles o de embarcado siempre es exigible el uso de barbijos o tapabocas entre otros cuidados. VILLA PARANACITO: En la zona del río Uruguay el pejerrey está prácticamente nulo, según nos informó nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui. Pero pese al tiempo y al encontrarse el agua en aproximadamente 14 grados y muy baja, se están dando entre los canales y arroyos muy lindas tarariras, muy activas y peleadoras preferentemente realizando encarnes con carnadas naturales como trozos o filet de bagres amarillos. En lo que respecta a Villa Paranacito se suspendieron hasta el 30-08-2020 nuevamente las salidas de esparcimiento, caminatas, trotes, bicicletas y demás actividades deportivas incluso gimnasios, escuelas de artes y patín. En cuanto a los comercios de la zona, solo pueden continuar su trabajo con delivery, esto es solo por precaución. Si bien en la Villa no existen casos de Covid 19 si se dieron nuevos casos en Ceibas y Gualeguaychú. A esta ciudad viajan muchos desde Paranacito y por otra parte de Ceiba la gente acude a Paranacito para atención en el hospital o a cobrar su jubilación, ya que carecen de estos servicios en su localidad. En comunicación con el amigo y colega Jorge Virgilio de Planeta pesca radio desde la localidad de Tandil, me hace llegar el siguiente informe de lagunas las que están habilitadas sólo para residentes: LA TIGRA: con buena pesca de orilla que se suma a la buena pesca que traían de embarcado, aunque hay que trabajar bastante con las carnadas y las líneas moviéndose por toda la laguna. No es fácil por las bajas temperaturas de la zona pero los ejemplares van de los 800 gramos al kilo de peso. LA ARENERA: La arenera de Claromecó partido de Tres Arroyos no está dando cantidad pero si calidad con muy buenos portes de pejerreyes, lo mejor de costa trabajando bien con las carnadas con mojarras o filet, teniendo en cuenta las carnadas alternativas como la anchoa o el magru que en esta laguna funciona muy bien. TUPUNGATO: Laguna de Necochea con mucha cantidad y calidad uno de los mejores años para esta laguna. LA BRAVA: En Balcarce con muy buenos resultados siempre trabajando mucho con las brazoladas y las carnadas. Hay días con excelentes resultados y otros no tanto, se utiliza siempre líneas de tres anzuelos, también buenos resultados con paternóster o línea chiripa, se utilizan mucho también solamente dos boyas ya que las brazoladas van del metro ochenta a los dos metros y medio. CONCORDIA: El amigo y guía de pesca en Concordia, Cacho Toller, me informa que, el río continúa en las mismas condiciones que la semana pasada más tirando a alto que a bajo, esto debido a que la represa está generando mucho durante el día y se encuentran con gran actividad de dorados no de grandes portes pero mucha cantidad, por lo que está muy bueno para practicar esta pesca tanto sea con carnada naturales como con señuelos. Se continúa con el protocolo de solo tres personas por lancha y con domicilio en Concordia. COSTA ATLÁNTICA: Desde la hermosa Santa Teresita nuestro guía referente y amigo Cristian Maus nos informa que, continúan en la zona en Fase 5, muy tranquilos encontrándose habilitada la pesca de playa y de muelle, habiendo tenido una reunión con la gente de turismo del municipio de la costa en donde están buscando de armar el protocolo para habilitar la pesca de embarcada así que hay que esperar a ver qué pasa de acá en más. En cuanto a la pesca floja esta semana con alguna brótola, alguna raya y mucho camarón por las noches desde el muelle dado que la luz atrae mucho al camarón el que se pesca con un mediomundo especial que se deja colgado desde la baranda del muelle durante toda la noche. Durante el día la presencia de algunos pejerreyes con mediomundos ya que prácticamente hace un mes que el agua está oscura y la pesca del pejerrey a caña es prácticamente nula. De costa alejándose un poco en algunos lugares buenas capturas de muy lindas brótolas. En nuestro programa televisivo Nº842 de esta semana el amigo y colaborador Jorge Robson nos muestra y asesora sobre enchufes de cañas y porque se revientan o explotan las mismas. Regresa nuestra galería de Fotos TV, Aldo Bigatton de laguna larga Córdoba nos ofrece la primera parte de la confección de boyas. Por último nuestro guía referente y amigo Cristian Maus desde Santa Teresita nos envía imágenes de una pesca realizada desde el muelle. Este programa lo podes ver a través de nuestra página web: www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de Youtube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas,la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio Y Daniel Console del Diario Oral del Pescador,con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Excelente ejemplar de brotola de 2,500 Kgs. desde el muelle de Santa Teresita.



