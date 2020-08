Presencia Violeta en la exposición de los cuerpos técnicos de Selecciones Juveniles

La AFA organizó un encuentro virtual para entrenadores y formados de los clubes de Ascenso. La actividad contó con disertaciones de Bernardo Romeo, Pablo Aimar y Diego Placente, entre otros.

El Club Villa Dálmine dijo presente el pasado jueves en el encuentro virtual que encabezaron los integrantes de los cuerpos técnicos de las Selecciones Juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La actividad estuvo apuntada especialmente a entrenadores y formadores que trabajan en las divisiones inferiores de los clubes de Ascenso, desde la Primera Nacional hasta la Primera D.

"Agradezco mucho al cuerpo técnico de Selecciones Juveniles por formar parte de estas capacitaciones en un momento tan complicado para nuestra sociedad", remarcó Claudio "Chiqui" Tapia en el inicio de la reunión virtual denominada "Organización metodológica de las Selecciones Juveniles".

"Es muy importante el hecho de otorgarles herramientas a los formadores para fomentar el desarrollo de nuestro fútbol. Los felicito por el esfuerzo realizado y también felicito a todos los trabajadores de clubes por la tarea realizada en esta pandemia, brindándoles contención a miles de personas, enalteciendo el rol social de las instituciones en nuestro país", agregó el Presidente de la AFA.

Entre los expositores de este encuentro estuvieron Bernardo Romeo (Coordinador de Selecciones Juveniles), Pablo Flores Cárdenas (médico de Selecciones Nacionales, quien brindó detalles del protocolo sanitario que se implementa para el retorno de los entrenamientos), Pablo Aimar (DT de la Selección Sub 17), Diego Placente (DT Sub 15), Adrián Gallará (ayudante de campo Sub 17), Enrique Cesana (preparador físico), Juan Ignacio Brown (ayudante de campo Sub 15), Darío Herrera (entrenador de arqueros) y Juan Manuel Brindisi (psicólogo deportivo).

En representación de Villa Dálmine participaron Martín Piñeyro (Coordinador de Divisiones Juveniles) y Facundo Arona (Coordinador de las categorías infantiles), quienes aprovecharon este encuentro impulsado por AFA para seguir sumando conocimientos y experiencias.