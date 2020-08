La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 Campanenses de Primera:

Nazareno Solís continuará su carrera en el fútbol de Grecia







Boca lo cederá a préstamo por un año y una opción de compra de 500 mil dólares por el 50% del pase al OFI Creta FC, equipo que fue 6º en la última temporada y que disputará la fase clasificatoria de la Europa League. A pesar de haber encontrado regularidad en Aldosivi de Mar del Plata (18 partidos jugados, 3 goles), el campanense Nazareno Solís sabía que difícilmente pudiera tener lugar en el plantel de Boca Juniors. Y así fue: el entrenador Miguel Ángel Russo no lo tuvo en cuenta y eso produjo que el delantero debiera acoplarse a los trabajos virtuales de la Reserva que dirige Sebastián Battaglia. Por ello, el exjugador de Villa Dálmine estaba a la búsqueda de alternativas para seguir sumándole rodaje a su carrera. Y después de haber estado a préstamo en Huracán, San Martín de San Juan y Aldosivi de forma consecutiva, "Naza" había dejado entrever que su intención era poder concretar alguna opción en el exterior: "Uno siempre está buscando la mayor estabilidad posible, sabiendo sobre todo que estamos atravesando años complicados. Pero más allá de lo económico, hoy pienso mi futuro desde lo futbolístico. Me gustaría conocer otro fútbol, ver cómo me va quizás en alguna liga en la que se juegue de manera más dinámica, sin tanta fricción, para aprovechar un poco más mis características. Así que la posibilidad de jugar en el exterior me interesa a futuro", le contó a La Auténtica Defensa en abril, poco antes de cumplir los 26 años. Y esa posibilidad está a poco de concretarse: en los últimos días acordó extender su contrato en Boca (falta la firma nada más) y también su salida a préstamo por un año al OFI Creta FC de la Superliga de Grecia. La cesión será hasta junio de 2021 y la institución griega tendrá una opción de compra de 500 mil dólares por el 50% del pase. Para que se haga oficial solo restan detalles. Incluso, Nazareno estaría viajando rumbo a Europa la semana próxima. OFI Creta FC es uno de los ocho equipos con más temporadas en la Primera División de Grecia y se encuentra ubicado en Heraklion, ciudad capital de la isla de Creta y cuarto distrito más populoso del país helénico. En el último campeonato quedó en el 6º puesto, por lo que accedió a la fase clasificatoria de la Europa League 2020/21. En esa última campaña contó con los argentinos Juan Neira (ex Gimnasia de La Plata, entre otros) y Miguel Mellado (ex Chacarita). Solís debutó en Villa Dálmine a los 19 años de la mano de Walter Nicolás Otta, a finales de 2013, en la Primera B Metropolitana. Pocos meses después explotó con la llegada de Sergio Rondina en aquel equipo que debió luchar hasta el final para mantener la categoría. Y tras una experiencia en la Universidad de Chile fue parte importante de la gran campaña del Violeta en el Nacional B 2015. Al año siguiente pasó a Talleres de Córdoba, donde fue figura del conjunto que logró el ascenso a la Superliga. Y en ese mismo 2016 llegó en condición de libre a Boca, club que todavía es dueño de su pase y que ahora le abre la puerta para llegar al fútbol de Grecia.



A LOS 26 AÑOS, SOLIS TENDRÁ SU PRIMERA EXPERIENCIA EN EL EXTERIOR. NICO BLANDI SERÁ PROTAGONISTA EN LA REANUDACIÓN DEL FÚTBOL EN CHILE El campanense será titular en Colo Colo en el duelo frente a Santiago Wanderers que el sábado marcará el retorno del campeonato trasandino. Este sábado se reanudará el campeonato chileno con la continuidad de la octava fecha que, allá por marzo, debió ser interrumpida a raíz del avance de la pandemia de coronavirus. Y este regreso del fútbol en el país trasandino tendrá a un campanense como protagonista: Nicolás Blandi será titular en Colo Colo, que se medirá frente a Santiago Wanderers el sábado desde las 13.30 horas en el estadio Monumental de Santiago de Chile. Posteriormente, en esa misma jornada, se enfrentarán Coquimbo Unido vs Huachipato y Universidad Católica vs Unión Española. En tanto, el domingo jugarán: O´Higgins vs Deportes Antofagasta, Palestino vs Universidad de Chile y Curicó Unido vs Unión La Calera. En los últimos días, en diálogo con ESPN Chile, el delantero de nuestra ciudad reveló que vivió este receso "con mucha incertidumbre" y también que recibió "llamados de otros clubes del exterior", aunque aseguró que su cabeza "siempre estuvo puesta en Colo Colo". "Tengo tres años de contrato en el club y mi objetivo es poder cumplirlos, aportar a la institución y conseguir cosas importantes con el equipo. Quiero dejar mi marca en Colo Colo", agregó Blandi, quien el sábado formaría dupla de ataque junto a su amigo Pablo Mouche en la reanudación del fútbol chileno tras el impasse por el coroanvirus.

