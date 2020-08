El campanense será titular en Colo Colo en el duelo frente a Santiago Wanderers que el sábado marcará el retorno del campeonato trasandino.

Este sábado se reanudará el campeonato chileno con la continuidad de la octava fecha que, allá por marzo, debió ser interrumpida a raíz del avance de la pandemia de coronavirus. Y este regreso del fútbol en el país trasandino tendrá a un campanense como protagonista: Nicolás Blandi será titular en Colo Colo, que se medirá frente a Santiago Wanderers el sábado desde las 13.30 horas en el estadio Monumental de Santiago de Chile.

Posteriormente, en esa misma jornada, se enfrentarán Coquimbo Unido vs Huachipato y Universidad Católica vs Unión Española. En tanto, el domingo jugarán: O´Higgins vs Deportes Antofagasta, Palestino vs Universidad de Chile y Curicó Unido vs Unión La Calera.

En los últimos días, en diálogo con ESPN Chile, el delantero de nuestra ciudad reveló que vivió este receso "con mucha incertidumbre" y también que recibió "llamados de otros clubes del exterior", aunque aseguró que su cabeza "siempre estuvo puesta en Colo Colo".

"Tengo tres años de contrato en el club y mi objetivo es poder cumplirlos, aportar a la institución y conseguir cosas importantes con el equipo. Quiero dejar mi marca en Colo Colo", agregó Blandi, quien el sábado formaría dupla de ataque junto a su amigo Pablo Mouche en la reanudación del fútbol chileno tras el impasse por el coroanvirus.