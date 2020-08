La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 Breves: Fútbol

MESSI, LA NOVELA El ambiente en Barcelona sigue conmocionado por la decisión de Lionel Messi de abandonar la entidad catalana. Ayer se registraron disturbios en las inmediaciones del Camp Nou, al tiempo que trascendió que Manchester City pica en punta para convertirse en el futuro club del rosarino. Incluso, el equipo inglés acercaría una propuesta la próxima semana. COLOCCINI POSITIVO El defensor Fabricio Coloccini, quien no se había reintegrado a los entrenamientos de San Lorenzo esta semana, finalmente fue diagnosticado con coronavirus. Se trata del tercer positivo del Ciclón después de los casos del refuerzo Jonathan Herrera y el juvenil Luis Sequeira. RACING SUMÓ DOS El extremo paraguayo Lorenzo Melgarejo (30 años; ex Spartak Moscú) y el arquero Matías Ibáñez (33 años; ex Patronato) son los primeros dos refuerzos que confirmó Racing Club. El atacante firmó de manera "virtual" hasta diciembre de 2022 y llegaría al país en los próximos días. REFUERZOS EN GLOBO En los últimos días, Huracán confirmó la llegada de nuevos refuerzos para el plantel que conduce Israel Damonte: el arquero Facundo Cambeses (ex Banfield) y el mediocampista Franco Cristaldo (a préstamo de Boca Juniors). Anteriormente había arreglado con los defensores Renato Civelli y Raúl Lozano y con el mediocampista Adrián Arregui. Ahora aguarda por la posibilidad de sumar también a Iván Rossi, el mediocampista que no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River Plate. CRUZÓ DE VEREDA El mediocampista derecho Federico Rotela (21 años), quien quedó libre de Racing Club, firmó como primera incorporación de Independiente, aunque en principio trabajará con la Reserva que dirige Fernando Berón. BOTINELLI A CENTRAL Rosario Central confirmó la incorporación de Jonathan Botinelli (35 años), quien en las últimas tres temporadas actuó en Unión de Santa Fe. Será el octavo club de la carrera del defensor que surgió en San Lorenzo y también pasó por River Plate, Arsenal, Sampdoria de Italia, Universidad Católica de Chile y León de México. Se trata del segundo refuerzo Canalla después del arribo de Emiliano Vecchio HERRERA PARTE A TURQUÍA Luego de aparecer en el radar de varios "grandes" argentinos en distintos momentos, el arquero Guido Herrera (28 años) continuará su carrera en el Malatyaspor de Turquía. Por el préstamo de un año, Talleres de Córdoba recibirá 550 mil dólares; mientras que la opción de compra se fijó en U$S 4,2 millones. ALMIRÓN EN ESPAÑA Tras su ascenso a la máxima categoría del fútbol español después de cinco años, Elche anunció la contratación del entrenador Jorge Almirón para liderar a la plantilla en la temporada 2020/21. El argentino, de 49 años, tiene como agente a Christian Bragarnik (máximo accionista de la entidad de Alicante) y sustituirá a José Rojo Martín, alias Pacheta, quien no renovó su vínculo.



