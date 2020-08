La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/ago/2020 Breves: Deportivas

TC: OTRA POSTERGACIÓN El Turismo Carretera se preparaba para reanudar su campeonato este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Sin embargo, el Gobierno Nacional finalmente no le dio luz verde a la ACTC al manifestar "que no están dadas las condiciones", según explica el comunicado que difundió ayer la Asociación de Corredores. Antes, el lunes, la entidad había comenzado a testear a los pilotos y componentes de las diferentes estructuras. DELPO, TERCERA CIRUGÍA Juan Martín del Potro fue operado ayer en su rodilla derecha por tercera vez. En esta ocasión, la intervención la realizó el equipo que lidera el doctor Roland Biedert en la ciudad suiza de Berna. Así, el tandilense sigue buscando la recuperación total de la lesión que sufrió en octubre de 2018, en el Masters 1000 de Shanghai. En los últimos meses, siguiendo las recomendaciones de sus médicos, llegó a exigir la rodilla en una cancha de tenis, pero los dolores en la zona nunca cesaron. CINCINNATI: SEMIFINALISTAS El serbio Novak Djokovic (Nº 1 del mundo) alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, que se está disputando en New York, tras vencer ayer 6-3 y 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff. Su próximo rival será el español Roberto Bautista Agut, quien despachó al ruso Daniil Medvedev por 1-6, 6-4 y 6-3. Del otro lado del cuadro, el griego Stefanos Tsitsipas avanzó por el retiro del estadounidense Reilly Opelka cuando perdía 6-5. Su rival por el boleto a la final se conocía anoche, en el duelo entre el canadiense Milos Raonic y el serbio Filip Krajinovic. MÁS PUMAS POSITIVOS El Seleccionado Argentino de Rugby se sometió a hisopados (PCR) en el marco de la preparación que está llevando adelante para participar en el Rugby Championship y los resultados arrojaron cinco contagios de Covid-19: los backs Santiago Carreras y Santiago Chocobares y los forwards José Luis González, Federico Wegrzyn y Tomás Lezana. Este grupo se suma al tercera línea Javier Ortega Desio, quien no se presentó a entrenar con Los Pumas todavía porque ya tenía síntomas de coronavirus (posteriormente confirmó su positivo). NBA: CONTRA EL RACISMO Ayer no se disputaron los encuentros programados por la NBA en la "burbuja" de Orlando debido a que Milwaukee Bucks decidió no presentarse a jugar en protesta al ataque de la policía de Wisconsin contra el ciudadano de raza negra Jacob Blake. El martes, Denver Nuggets (con 42 puntos de Jamal Murray) había evitado su eliminación al superar 117-107 a Utah Jazz, que ahora está 3-2 arriba en la serie. También por la Conferencia Oeste, Los Angeles Clippers apabullaron 154-111 a Dallas Mavericks y se adelantaron 3-2 en el duelo. MOTO GP: QUARTARARO LÍDER El francés Fabio Quartararo (Yamaha) se mantiene como líder del campeonato 2020 de Moto GP con 70 puntos, tres más que el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), luego de la carrera que el domingo se disputó en el Red Bull Ring de Austria, donde el ganador fue el portugués Miguel Oliveira (KTM) y el podio lo completaron el australiano Jack Millier (Ducati) y el español Pol Espargaro (KTM). La próxima fecha será el 13 de septiembre en San Marino.



