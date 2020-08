Más de 8400 vecinos utilizan la aplicación "Alerta Campana"

La app del Municipio para denunciar delitos de manera más fácil y rápida se puede descargar en los celulares de manera gratuita. Desde la Secretaría de Seguridad recuerdan la importancia de mantener actualizado el sistema para su mejor funcionamiento. Más de 8.400 vecinos utilizan "Alerta Campana", la aplicación gratuita que diseñó el Municipio para informar de manera más fácil y rápida una emergencia o hecho delictivo a través de los celulares. La aplicación dispone de una pantalla principal con 4 botones -policía, violencia de género, bomberos y SAME- que al presionarlos reportan directamente a la Mesa de Enlace del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU), desde donde se envía asistencia inmediata. La misma está disponible tanto en el Play Store (para teléfonos con sistema operativo Android) como en el App Store (iOs) y, según se explicó, una vez descargada, los vecinos deben completar la grilla de datos que se solicitan y aguardar la recepción del código de confirmación que habilita el sistema. "Alerta Campana es un sistema innovador y muy eficaz porque permite alertar sobre una emergencia de forma inmediata y directa a través de un celular. Por eso, aconsejamos a los vecinos que la descarguen porque no tiene costo y es muy fácil de usar. Y aquellos ya lo hicieron y son usuarios activos, es importante que actualicen la aplicación para un mejor funcionamiento", expresaron desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana.

