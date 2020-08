Fue ayer por la tarde en el campo de la ex Fassera. El explosivo fue encontrado en un depósito de la Comisaría. Con intervención del Juzgado Federal de Campana, ayer por la tarde personal de la Brigada Antiexplosivos de la Provincia de Buenos Aires detonó de manera controlada una munición de mortero en el campo de la ex Fassera, que se encuentra en los barrios Lubo y La Josefa. El artefacto explosivo fue hallado en un depósito de la Comisaría de la calle Rawson mientras se realizaban tareas de orden y limpieza. Se calcula que data de los años 90s. Para la detonación, se realizó un pozo y se colocó de manera vertical un tubo metálico de manera de la onda expansiva y las esquirlas tuviesen una trayectoria ascendente. De hecho, tras la fuerte explosión que se escuchó a varios cientos de metros a la redonda, la columna de humo alcanzó más de 20 metros de altura. Del operativo también participaron como apoyo la Municipalidad de Campana a través de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Campana y un móvil del SAME.

Detonan munición de mortero

