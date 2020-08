Sr. Director del diario La Auténtica Defensa: Quisiera hacer un reclamo con respecto a la línea de colectivo Nº 228 ramal Las Campanas-Ariel del Plata-Zárate. Todas las mañanas desde hace dos semanas (ésta que pasó y la anterior) el colectivo no está cumpliendo con el horario que tenía, estaba pasando 7:30 por calle Chapuis y Casaux y las dos semanas mencionadas pasó 7:45 y hasta 7:50. Eso hizo que llegue tarde a mi trabajo, ya que entro a las 8:00 y tengo cerca de media hora de viaje. ¿Quién me abonará lo descontado esas dos semanas? ¿El chofer, el dueño de la empresa? Encima la Municipalidad no controla, no regula. Si antes de la pandemia los colectivos pasaban a la hora que se le antojaba al chofer, ¡imagínense ahora que viaja poca gente...! Es un viva la pepa y los que siempre salimos perjudicados somos los usuarios. Guillermo Gustavo Balderramos DNI.: 29723035





Correo de Lectores:

El colectivo no está cumpliendo con el horario

Por Guillermo Gustavo Balderramos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar