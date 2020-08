Era muy visible que ocurriría esta inmediata dispersión los Frentes de "unidad electoral" finalizan el lunes post-elecciones porque no tienen objetivos comunes, en Campana solo se desunió lo que jamás estuvo unido, algo cíclico de las ideologías frentistas donde el Justicialismo es eje con Dirigencia agotada.

En 2015 comenzó la crisis, 2019 la conspiración y 2020 por falta de liderazgos aceleraron el caos. Con el tiempo y nuevos Actores volverá un nuevo orden. No es la primera vez que el Movimiento Justicialista bastión de lo Popular entre negativamente en estos ciclos espiralados. A veces se sale rápido a veces es más lento, porque el no asumir una derrota y no hacer autocritica, demora el ordenar, corregir para volver a ser protagonistas en el futuro cercano. Pero estos golpes cíclicos contradictorios son lo que hacen perennes a las ideologías que jamás caen, porque la derrota, siempre potencia la idea, solo pierden los Políticos que temporalmente conducen. Una revolución soberana puede tardar centenios, pero una elección solo vive cuatro años. Hoy el vacío de capacitación en lectura de comportamiento social y el dar derechos no pedidos es el nuevo orden de práctica política Argentina, donde se está los 365 en campaña electoral buscando culpas, ese falso Narcisismo ya no es árbol, es "ombligo" que no deja ver el real bosque.

Si los Movimientos y/o Partidos no aprenden a convivir en divergencia no tendremos jamás soberanía política, menos con políticos solo aptos para lo impolítico y no para buenos resultados en las Personas.