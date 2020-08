Así se manifestó Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande Campana, quien manifestó que "esconden la tasa de desocupación en Campana", y aseguró "12 mil personas reciben el IFE, pero es una medida paliativa, el Estado municipal tiene que generar las condiciones para que existan ofertas de empleo de calidad para las y los campanenses". El presidente del Frente Grande Campana, Gustavo Parravicini, analizó la situación del empleo en Campana y expresó su preocupación en torno a la cantidad de desocupados que existen. "El pedido sobre el empleo es el reclamo más escuchado diariamente por cientos de vecinos y vecinas, pero no es una problemática que parezca importarle al ejecutivo porque no vemos iniciativas serias desde la oficina de empleo". Además señaló manifestó que "esconden la tasa de desocupación en Campana, nosotros para averiguar un número aproximado tuvimos que recabar muchos datos y podemos asegurar que en nuestra ciudad el número de desempleo supera el 15%. Esto sin duda nos preocupa porque para ocuparse del tema primero hay que saber cual es la cantidad de la población afectada, y no vemos ninguna manifestación del ejecutivo municipal que demuestre que es un tema que le interese". En esa línea añadió "Sin duda los jóvenes y las mujeres son los sectores más afectados, quienes hoy en día apuestan al autoempleo, pero es necesario que se tomen medidas en el asunto. En Campana 12 mil personas reciben el IFE, pero es una medida paliativa, el Estado municipal tiene que generar las condiciones para que existan ofertas de empleo de calidad para las y los campanenses." Para concluir manifestó "La pandemia no puede ser una excusa, en los anteriores 4 años Campana solo vio cerrar industrias y pymes, sin generar la mínima preocupación del intendente. Ahora pagamos las consecuencias de la administración macrista, para que la ciudad crezca hay que pensar políticas transversales, que fomenten la creación de trabajo en matrices productivas alternativas".







FGC-FdT:

"Estamos seguros que el desempleo en la ciudad supera el 15%, es un problema urgente que necesita ser atendido"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar