Lo adelantó Alejandro Girardi, director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad para Bayer Crop Science en América Latina; en el marco del Congreso de AAPRESID. A través de la Iniciativa de Carbono, Bayer compensará a los productores por generar créditos de carbono mediante la adopción de prácticas climáticamente inteligentes, generando fuentes de ingresos adicionales para ellos. Esta iniciativa convierte a Bayer en la primera empresa en desarrollar un enfoque transparente, basado en la ciencia y de colaboración para un mercado de carbono en la agricultura argentina. Bayer anunció hace unos días una nueva iniciativa que compensará a los productores, actualmente en Brasil y EE. UU., por generar créditos de carbono mediante la adopción de prácticas climáticamente inteligentes, como la Siembra Directa y el uso de cultivos de cobertura, que reducen la huella de carbono y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Bayer está trabajando con productores y organizaciones en la Argentina para poder adoptar este programa el próximo año. La iniciativa fomenta un futuro de carbono cero para la agricultura, lo que respalda los compromisos de sustentabilidad de Bayer, destinados específicamente a reducir las emisiones de GEI en el campo en un 30 por ciento en 2030. "Hace 4 años comenzamos a trabajar para lograr una agricultura Carbono neutra en la Argentina, y vimos que no sólo llegamos a Carbono Cero, gracias a tecnologías como la Siembra Directa,Cultivos de cobertura, nuevas tecnologías en semillas y herramientas digitales, es posiblecapturar carbono adicional sin relegar rendimiento ni rentabilidad. Al mismo tiempo, hay una gran cantidad de compañías que necesitan mitigar sus emisiones de dióxido de carbono", explicó Girardi. Recordó que la compañía tiene el objetivo de ser Carbono Neutra al 2030, para lo que se están implementando una seria de iniciativas como el uso de Energías Renovables, entre varias otras. "Aun así es probable que necesitamos comprar créditos de carbono, y para eso es necesario contar con un mercado de carbono". La Iniciativa se lanzó hace 1 mes en la región, en Brasil; con 500 productores, con quienes se trabaja a nivel captura de carbono en el campo, con métodos de certificación, y en identificar interesados en comprar los créditos de carbono. Girardi explicó que "este proyecto requiere trabajar en colaboración junto a productores, ONGs, empresas certificadoras y gobiernos que construyan un marco legal para que estas transacciones puedan darse en forma transparente, con la participación de otras compañías que también estén interesadas en mitigar. En un esfuerzo por poner en práctica nuestros compromisos de sustentabilidad y redefinir el valor de la producción, estamos desarrollando un mercado de carbono en la agricultura", dijo. El suelo es una de las formas más efectivas de secuestrar carbono. Incentivar a los agricultores para que adopten prácticas como la Siembra Directa, el uso de nitrógeno de precisión o los cultivos de cobertura, ayuda a secuestrar aún más el carbono en el suelo, reducir el uso de combustibles fósiles y reducir los gases de efecto invernadero. Si bien hoy en día a los productores se les paga por sus cosechas, quienes participen en el futuro de la Iniciativa de Carbono tendrán la oportunidad de ser recompensados por sus mejores prácticas de gestión agrícola y otros esfuerzos de sustentabilidad. Bayer planea expandir el programa desde EE. UU. Y Brasil a otros países, incluida la Argentina y luego a otras regiones del mundo como Europa, y la región Asia-Pacífico. "Para Bayer la sustentabilidad es una obligación. Este no es un proyecto más, sino que forma parte de nuestro ADN, de nuestra forma concebir toda nuestra actividad", definió. "Iniciativas como estas nos acercan a cumplir con nuestros objetivos de sustentabilidad agrícola para alcanzar la neutralidad de carbono en todas nuestras operaciones al 2030 (reducir 30% el impacto ambiental y 30% los gases efecto invernadero emitidos por cada kilo de cultivo producido y trabajar para que 100 millones de pequeños agricultores se beneficien de soluciones a medida y tengan acceso a la educación)" En este sentido, cabe destacar que la iniciativa independiente Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi por sus siglas en inglés) revisó los objetivos de protección climática de Bayer AG y confirmó que Bayer está desempeñando su papel para limitar el calentamiento global a 1.5 ° C, de acuerdo con los requisitos del Acuerdo Climático de París. Para lograrlo, la compañía reducirá sus emisiones en un 42 por ciento para 2029.La iniciativa Science Based Targets es una colaboración entre Carbon Disclosure Project (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Hasta la fecha, más de 950 empresas en todo el mundo se han sumado a esta iniciativa líder mundial. Solo más de 150 de estas empresas, como Bayer, han aprobado objetivos que se ajusten a mantener el calentamiento a 1.5 ° C. "Además de haber sido pioneros en Siembra Directa, la herramienta más potente para la sustentabilidad agrícola, este año estamos logrando el hito de tener toda la producción de semillas de Bayer certificada bajo la norma IRAM 14.130 de Buenas Prácticas Agrícolas", anticipó Girardi. "Somos el primer productor de semillas en la Argentina, y somos el primer semillero en promover y liderar el camino hacia la certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas, y lo estamos haciendo en colaboración, con IRAM, Aapresid, ASA y CASAFE; y nuestro sueño es que se sume toda la industria semillera, y toda la Cadena de Valor, porque las BPA no se logran con un solo actor, ni con una sola tecnología, sino que son un valor compartido. Estamos trabajando activamente para poder escalar esto a productores". Explicó que,además, toda la producción de agroquímicos se lleva a cabo bajo los estándares de Seguridad y Calidad más altos de la industria, certificados bajo las normas ISO 9001 y 14.001; y OHSAS 18001 y anticipó que la compañía está en proceso de certificar en Noviembre ISO 45.001. "Como empresa estamos comprometidos con la sustentabilidad, y en acompañar a los productores en este camino. Con esta Iniciativa de Carbono estamos generando una nueva oportunidad para los productores", concluyó.



