Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS - ANTEULTIMO DIA DEL AÑO Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. humano, camino espiritual al que acceden muy pocos, los desafíos a sortear, el encuentro con el alma perdida, contacto con la sabiduría superior, el cáliz de la iluminación, libertad de voluntad, libre albedrío. DÍA 34 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 6 LIMI. 6TO DE LA PRIMER SEMANA (ROJA) DE LA LUNA LUNAR DEL ESCORPIÓN. DÍA LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR - PURIFICA. KIN 152 - HUMANO 9 - GUIADO POR LA ESTRELLA. 7MO DÍA PORTAL CÓSMICO DE 10 QUE TENEMOS EN ESTA TRECENA. El humano es el camino espiritual. Es libertad de elección, es la libre voluntad. También los desafíos que tenemos que pasar para poder llegar al camino espiritual. La Estrella guía a la Energía de hoy, (el humano) para que podamos soltar los pensamientos dramáticos, y que tengamos la cabeza LIBRE. Pensar libremente, sin patrón o mapa a seguir. Amplitud mental, tolerancia, flexibilidad de pensamientos. Las trabas mentales que puede haber hoy, pueden ser por canalizar esta energía en negativo bajar las emociones al cuerpo y sacarlas de la cabeza, aflojarle a la croqueta mental, buscándole explicación a todo. Sentir, más que pensar sería una buena opción. No querer controlar los pensamientos, dejarlos fluir, no bloquearlos, ni reprimirlos, dejarlos volar es la tarea del día. Seguimos con las energías muy fuertes y la Energía humana nos puede predisponer, sino logramos el equilibrio energético, el eje, el centro, a grandes contracturas por falta de tolerancia. Hoy puede costar digerir cosas que no van de acuerdo con nuestros pensamientos. Evitemos darnos rosca, porque después repercute en el estomago. Pensar en ayudar y asistir a otros es canalizar bien los pensamientos, ayudarlos a fluir y que vengan los pensamientos que quieran venir. ¡ACEPTAR! Día propicio para cambio de ciclo, para dar un corte abrupto a los pensamientos que nos estructuran y nos hacen creer que todo es con sacrificio. Pensar en que podemos triunfar sin sacrificio es canalizar bien esta energía en los pensamientos. Energía que se encauza bien si nos mantenemos fieles a nuestros ideales. Día de limpieza y purificación mental. Buen día para el comercio y el intercambio de mercancía. Disolver odios, broncas, enojos. Excelente día para activar y plasmar ideas que venían dando vuelta. Día donde nuestra voluntad y nuestra fuerza interna es puesta a prueba. Te tengan todos una excelente jornada multiplicada! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Mago 1:

Humano 9 - Energía del 28/08/2020 -Trecena de la Semilla

Por Alejandra Dip

