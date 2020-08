Efemérides del día de la fecha, 28 de agosto

DÍA DE LA ANCIANIDAD En este día se conmemora la jornada en la que Eva Perón leyó el "Decálogo de la Ancianidad" en el Ministerio de Trabajo en el año 1948. El mismo establecía que las personas mayores tienen derecho a la vivienda, a la alimentación, a la asistencia, al cuidado de la salud física y moral, al esparcimiento, al vestido, al trabajo, al respeto y a la expansión. Aquel día, Evita pronunció las siguientes palabras: "aquí también se dará comienzo a lo que la Ayuda Social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfano de cariños y económicamente incapacitado para proveer a su necesidad." Estos derechos fueron incluidos en la Constitución en el año 1949 y derogados por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu en el año 1955. En el marco de la pandemia, los adultos mayores integran los grupos de riesgo al ser más vulnerables al virus. Por ello, desde el Ministerio de Salud, recomiendan extremar sus cuidados permaneciendo en sus casas y delegando las compras de alimentos y medicamentos a familiares y personas de confianza. LA SELECCIÓN DE BASQUET SE CONSAGRA CAMPEÓN OLÍMPICO EN ATENAS Hace 16 años la "Generación Dorada" hacía un hito en la historia del deporte argentino al colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. El equipo dirigido por Rubén Magnano y compuesto por Rubén Wolkowyski, Hugo Sconochini, Walter Herrmann, Luis Scola, Emanuel Ginóbili y Alejandro Montecchia, debutó contra el campeón del mundo, Serbia y Montenegro, en un partido complicado y parejo. Ese día quedó marcado por la "palomita" de Ginóbili sobre el final que propició la victoria 83 a 82: "yendo en velocidad y demás, las chances eran pocas pero cuando veo, desde el piso, que [la pelota] entra no lo podía creer. Fue el doble más significativo de mi carrera." Sin embargo, España fue imbatible y con un contundente resultado venció a la "albiceleste" 87 a 76. Hecho que no desmotivó a los jugadores que, en los siguientes partidos, aplastaron a China 82 a 57 y vencieron 98 a 94 a Nueva Zelanda. La fase de grupos concluyó con una derrota frente a Italia 76 a 75. En cuartos de final, se enfrentaron contra Grecia y, en un partido repleto de emociones, triunfaron 69 a 64. El siguiente rival era Estados Unidos que, con importantes figuras como LeBron James, Tim Duncan, Carmelo Anthony y Allen Iverson, era el favorito a quedarse con el oro. Pero la selección argentina se lo negó mostrando una clara superioridad que sorprendió al mundo con la victoria 89 a 81; hecho trascendente que rompió la hegemonía estadounidense en lo más alto del podio. En la final, Argentina tuvo su revancha contra Italia que tuvo que resignarse a colgarse la medalla de plata al perder 84 a 69. Al respecto, Magnano manifestó: "dirijo un equipo con mucha voracidad, con mucho hambre de querer superarse. Hoy, en las horas previas, se prometían una victoria, la medalla dorada. Es un compromiso muy valorable". SE LANZA "BEAUTY BEHIND THE MADNESS" Un día como hoy en el año 2015, The weeknd lanzaba su segundo disco: "Beauty behind the madness."Tras lanzar su álbum debut "Kiss land" (2013), el cantante inició su ascenso en el mundo dela música colaborando con artistas como Ariana Grande, Sia y Diplo, no obstante, este disco lo catapultó a la fama internacional con las canciones "The hills", "Can´t feel my face", "In the night", "Often", "Earned it" y "Prisoner": "quiero que el mundo escuche mi música y vea el movimiento que creamos con mis fans".



