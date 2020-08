El TC Bonaerense está avanzando para retomar su actividad. "Se extraña mucho", señaló el piloto local, quien el año pasado no pudo correr y espera volver en este 2020. Cada vez falta menos para el regreso del automovilismo y eso genera que los pilotos comiencen a trabajar en sus propios equipos. Tal es el caso del campanense Juan Pablo Galliano, quien ya está en los últimos detalles de la cupecita Chevrolet con la que participará de la Clase A del TC Bonaerense. En esta categoría, los dirigentes ya están trabajando para el retorno y evalúan un hipotético campeonato con un calendario que podría utilizar los autódromos de Dolores, La Plata y Cañuelas. Y en una actitud inteligente están armando una lista de los pilotos que estarían en condiciones de arrancar y luego de poder continuar en dicho torneo. Según trascendió, el primer relevamiento habla de 70 pilotos entre las diferentes clases. Uno de ellos sería Galliano, quien mantiene la misma estructura con el mismo chasista y motorista con el cual realizó diferentes temporadas con resultados interesantes. En el tema administrativo, el campanense tiene las licencias deportivas y médicas realizadas en el inicio de este año, con lo cual ya puede arrancar desde la primera carrera En cuanto a las propuestas que evalúa el TC Bonaerense está la de realizar dos competencias por fin de semana, una situación que obligará a tener muy bien planificado el tema económico. Y eso se está evaluando en el equipo del piloto local, quien el año pasado no pudo correr por un problema de salud. "Es verdad que llevo más tiempo de lo que esperaba sin correr y cuando nos hizo pensar que arrancábamos nuevamente, todo se paró. Nosotros ya teníamos el auto para ir a probar a Arrecifes, dado que ahí se comenzaba el campeonato. Ojalá que el automovilismo pueda arrancar y no lo digo por nosotros solamente, sino que así estaríamos mejorando nuestra difícil situación", explicó Galliano. "Sé que todo será diferente: no estará la familia, los amigos. Nos condicionarán para poder estar en los boxes y está claro que en ese afán de correr todos vamos a realizar lo que se debe. Los dirigentes están trabajando para lograr esta vuelta, pero es un camino a recorrer y llevará también su tiempo. Nosotros tenemos el auto listo: con el viejo y Tuki, más los muchachos, hicimos todo. Ahora esperamos el momento de poder correr. Se extraña mucho y la verdad es que hay días que me pongo mal, pero por suerte ahora hay una lucecita en el fondo que nos pone muy contentos a todos", cerró el campanense.



GALLIANO JUNTO A SU NOVIA Y SU CUPECITA CHEVROLET.



Automovilismo:

Juan Pablo Galliano prepara su retorno

