Los jugadores, el cuerpo técnico y el staff serán evaluados este viernes en las instalaciones del club, a través de la empresa Argenomics. La semana próxima, al reanudarse los entrenamientos, todos se practicarán también el test serológico que indica el protocolo de AFA. A más de cinco meses de su último entrenamiento en el campo de juego, Villa Dálmine vivirá este viernes un día muy importante camino al regreso a las prácticas pautado para la semana próxima: hoy, en las instalaciones de Mitre y Puccini, jugadores, cuerpo técnico y auxiliares se someterán a análisis PCR para determinar si están contagiados de coronavirus. La tarea médica, a partir de una gestión de la institución de nuestra ciudad, estará a cargo de la empresa Argenomics, que tomará muestras de salivas que luego serán procesadas e informadas. Aquellos jugadores que den positivo deberán aislarse y cumplir con el protocolo establecido para esos casos, hasta obtener el alta médica. En cambios, quienes resulten negativo se podrán presentar el próximo miércoles, fecha en la que está pautada el reinicio de los entrenamientos en el predio Héctor Fillopski. En esa jornada, antes de comenzar con las tareas de campo, jugadores, cuerpo técnico y auxiliares deberán someterse a otro análisis: el test serólogico (vía extracción de sangre) que indica el protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero que no tiene el nivel de precisión del PCR. Aunque inicialmente estaban pautados los análisis para el 30 de agosto, Villa Dálmine logró adelantar esa fecha, una decisión que tendrá dos consecuencias favorables: por un lado, en caso de tener un positivo, éste ganará días camino a su alta médica; y por el otro, el margen de tiempo entre el PCR y el serológico permitirá la optimización de este segundo test, cuyos kits ya fueron enviados por la AFA. Argenomics utilizará CoronARdx el primer test basado en la tecnología de PCR en tiempo real (RT-PCR) diseñado, desarrollado y fabricado en nuestro país. Fue aprobado hace un mes atrás por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), cumple con los estándares internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y sus valores de performance (sensibilidad, especificidad, reacción cruzada, reproducibilidad) "son comparables con los mejores del mundo", aseguró la empresa. El test se realiza a partir del ARN viral extraído desde un hisopado oro/nasofaríngeo o desde la saliva, como la mayoría de los test disponibles. "Por su alta sensibilidad permite no solo determinar un resultado negativo o positivo, sino también medir el nivel de carga viral detectado. Muchos trabajos de investigación relacionan esta medición con la capacidad de contagio, la intensidad de síntomas e incluso como control de calidad de la muestra para evitar informar falsos negativos", detalla Argenomics en su sitio web. Hoy serán 18 los jugadores Violetas que se someterán al test: los arqueros Juan Marcelo Ojeda, Lucas Bruera, Francisco Salerno y Diego Pérez Díaz; los defensores Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas y Facundo Rizzi; los mediocampistas Federico Recalde, Saúl Nelle, Franco Marchetti, Gino Olguín y Juan Ignacio Varela; y los delanteros Catriel Sánchez, Sergio Sosa, Enzo Fernández, Valentín Umeres y Lucas Cajes. Por su parte, el lateral derecho Santiago Moyano llegará a Campana la semana próxima, mientras que tres jugadores con contrato no serán parte de estos análisis, dado que serían cedidos a préstamo: Francisco Nouet (irá nuevamente a Flandria), Nicolás Femia y Denis Brizuela. Además, hoy también serán evaluados Felipe De la Riva (DT), Francisco López (ayudante de campo), Mario Arévalo y José Soto (preparadores físicos), Lisandro Mendoza (entrenador de arqueros), Gabriele Guglieri (jefe médico), Alejandro Molina y Matías Antúnez (kinesiólogos), Pablo Molina y Gabriel Coronel (utileros), Oscar Fredes (Coordinador), Damián Rivas Karlic (Director Deportivo) y Diego Lis (Presidente).



GABRIELE GUGLIERI, JEFE MEDICO DEL CLUB, SUPERVISARÁ LA JORNADA, AL TIEMPO QUE TAMBIÉN DEBERÁ SOMETERSE AL TEST, AL IGUAL QUE NAHUEL BANEGAS, UNO DE LOS JUGADORES QUE CONTINÚA EN EL PLANTEL. UN DT DIO POSITIVO Hernán Darío Ortiz, director técnico de Mitre de Santiago del Estero, y su ayudante Pablo Morant dieron positivo de coronavirus en La Plata y, por ello, no estarán presentes en el reinicio de los entrenamientos de Aurinegro la semana próxima. "Estoy bien, no tuve síntomas. Tendré que seguir aislado. La semana próxima me realizarán un nuevo hisopado y si sale negativo, estaremos viajando hacia Santiago junto al cuerpo técnico", expresó "el Indio", ex entrenador de Gimnasia (LP). Mientras tanto, Mitre sigue sumando refuerzos de renombre: ayer hizo oficial la llegada de Arnaldo "Pitu" González, quien se suma a las incorporaciones ya confirmadas del campanense Juan Ignacio Mercier y tres ex Villa Dálmine como Rubén Zamponi, Franco Flores y Ezequiel Cérica. Así, Mitre se consolida como uno de los clubes que mejor se ha reforzado en este receso. #VillaDálmine Este viernes se harán los testeos PCR al plantel. Se presentarán 18 jugadores: Ojeda, Bruera, Salerno y Pérez Díaz (arq); García, Alvacete, Banegas y Rizzi (def); Recalde, Nelle, Marchetti, Olguín y Varela (med); y Sánchez, Sosa, Fernández, Umeres y Cajes (del). — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 28, 2020 #VillaDálmine El retorno a los entrenamientos sería el próximo miércoles en el predio Héctor Fillopski. Los jugadores se dividirán en tres grupos. Antes se someterán a los test serológicos que indica el protocolo de AFA. — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 28, 2020

El plantel de Villa Dálmine se someterá hoy a análisis PCR de coronavirus

