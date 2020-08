P U B L I C



Hernán Darío Ortiz, director técnico de Mitre de Santiago del Estero, y su ayudante Pablo Morant dieron positivo de coronavirus en La Plata y, por ello, no estarán presentes en el reinicio de los entrenamientos de Aurinegro la semana próxima. "Estoy bien, no tuve síntomas. Tendré que seguir aislado. La semana próxima me realizarán un nuevo hisopado y si sale negativo, estaremos viajando hacia Santiago junto al cuerpo técnico", expresó "el Indio", ex entrenador de Gimnasia (LP). Mientras tanto, Mitre sigue sumando refuerzos de renombre: ayer hizo oficial la llegada de Arnaldo "Pitu" González, quien se suma a las incorporaciones ya confirmadas del campanense Juan Ignacio Mercier y tres ex Villa Dálmine como Rubén Zamponi, Franco Flores y Ezequiel Cérica. Así, Mitre se consolida como uno de los clubes que mejor se ha reforzado en este receso.

“EL INDIO" ORTIZ ES EL DT DE MITRE, UNO DE LOS EQUIPOS QUE MEJOR SE HA REFORZADO.



Primera Nacional:

Un DT dio positivo de Covid-19

