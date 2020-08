Breves: Deportivas

EL DEPORTE DE EE.UU SE PLANTÓ Luego de nuevos hechos de violencia racial en Estados Unidos, las principales ligas deportivas de ese país decidieron parar sus competencias a modo de protesta. La consigna "Black lives matter" (las vidas negras importan) fue central en el retorno de la NBA en la "burbuja" de Orlando y fue justamente desde allí donde se inició esta nueva serie de reclamos. El miércoles, Milwaukee Bucks decidió no salir a jugar su partido de playoffs frente a Orlando Magic en protesta al ataque de la policía de Wisconsin contra el ciudadano de raza negra Jacob Blake. Posteriormente se suspendieron los demás partidos programados y el apoyo se extendió desde toda la liga, sumándose además la WNBA. Incluso, los jugadores analizaron ayer la cancelación total de la temporada, aunque finalmente decidieron seguir jugando. El parate de actividades y los reclamos también se dieron en otros deportes que se plegaron a la lucha contra la violencia racial, como el fútbol (Major League Soccer) y el béisbol (Major League Baseball). Hasta el tenis internacional (ATP y WTA Tour) que está disputando el Masters de Cincinnati en New York (bajo organización de la asociación estadounidense) se sumó a las medidas y canceló su programación del viernes. Más allá todavía fue la japonesa Naomi Osaka, quien estaba clasificada a semifinales y decidió abandonar su participación en el certamen: "Antes que una atleta soy una mujer negra. Y como mujer negra siento que hay asuntos mucho más importantes que necesitan atención inmediata, en lugar de verme jugar al tenis", señaló la N° 10 del ranking mundial y campeona 2018 del US Open. "No espero que ocurra nada drástico por no jugar, pero si puedo hacer que se inicie una conversación en un deporte mayoritariamente blanco, creo que sería un paso en la dirección correcta", agregó. CARAVANA POR MESSI La noticia de la salida de Lionel Messi ha provocado fuertes dolores de cabeza en Barcelona y despertado grandes expectativas en varios equipos de Europa que preparan ofertas para incorporarlo. Mientras tanto, de este lado del Atlántico, el mayor sueño lo tiene Newells, club en el que "la Pulga" hizo inferiores y del que, además, es hincha confeso. Por eso, ayer, simpatizantes de la Lepra concretaron una multitudinaria caravana por las calles de Rosario para manifestarle a Messi su cariño y transmitirle de forma contundente el deseo de tenerlo nuevamente vistiendo la camiseta rojinegra. ALERTA EN RIVER El pasado lunes, el plantel de River Plate se instaló en su predio de Ezeiza en modo "burbuja", aislado del exterior para poder trabajar con mayor tranquilidad en plena pandemia de coronavirus. Sin embargo, ayer, en el cuarto día de entrenamientos bajo esta modalidad, un integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo encendió todas las alarmas: Adrián Olivieri, entrenador de arqueros, presentó un cuadro febril por el cual se realizó un hisopado, abandonó la concentración y se aisló en su casa a la espera del resultado.



Breves: Deportivas

28 de Agosto de 2020

