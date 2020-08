El equipo de epidemiología del hospital municipal se ha convertido en un servicio "más que esencial" a raíz de la pandemia. El sector incorporó personal y trabaja todos los días para completar con su labor. Desde el diagnóstico hasta el alta epidemiológica, acompaña a todos los pacientes infectados y sus contactos estrechos en el proceso de seguimiento y recuperación. El Servicio de Epidemiología del Hospital Municipal San José se convirtió este último tiempo "en el barco que conduce esta pandemia". Esa metáfora utilizó la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, para figurar la relevancia que adquirió este sector ante la emergencia declarada por COVID-19. Y aseguró que "ya dejó de ser un servicio solo reconocido porque se encarga de las vacunas". El Servicio está integrado por tres empleadas administrativas: Flavia, Marisa e Isis bajo sus órdenes (Penovi fue la segunda jefa desde que se creó el Servicio y secundó al Dr. Roberto Simioli tras su fallecimiento). Además, incorporó recientemente dos médicos infectólogos, el Dr. Facundo Zaballa y el Dr Federico Simioli. Asimismo, ante este contexto, tiene a su disposición cinco médicos que realizan asistencia telefónica para el diagnostico y seguimiento de los casos Covid positivos. También, dos trabajadoras sociales que en una labor articulada con la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura están "a préstamo" y llevan a cabo el acompañamiento de los casos sospechosos dando respuestas a sus necesidades. Ayelen es la encargada de llamado a los contactos estrechos reportados por el ámbito laboral privado. "Tomamos acciones y decisiones a diario, en base a la información procesada en esta oficina, en base a cantidad de muestras, barrios de residencia , edad de los pacientes. El Servicio de Epidemiología ejecuta los protocolos de la Provincia de Buenos Aires a nuestra ciudad", adaptándolo a la realidad de la localidad de Campana, destacó Penovi. Pero la labor de este Servicio no se detiene allí pues desde el diagnóstico hasta el alta epidemiológica, acompaña a todos los pacientes infectados y sus contactos estrechos en el proceso de aislamiento hasta la recuperación. Esto conlleva además la responsabilidad de todas las actuaciones administrativas que deben cumplirse. Ello incluye: la carga de las fichas epidemiológicas de denuncias a la Provincia de todos los casos sospechosos, positivos, denuncias de contactos y la derivación de muestras de hisopados a todos los laboratorios de referencia. Para tal tarea, también se coordinan los datos filiatorios de los pacientes, los domicilios y los teléfonos. Asimismo, junto al sector de guardia del Hospital Municipal, se gestionan los traslados de los pacientes ingresados para su evaluación tras un diagnóstico de sospecha de Covid 19 y la posibilidad de aislamiento a un centro no hospitalario. Al mismo tiempo, la tarea administrativa incluye el ingreso de datos al programa CETEC donde se informa la cantidad de convivientes y contactos estrechos de cada paciente. Una vez que se obtienen los resultados no se termina la tarea, aún hay más. El Servicio de Epidemiología corrobora la totalidad de los datos y se distribuye al grupo médico que deberá informar a las familias los resultados. "Este equipo trabaja 7x7, las 24 horas, con un compromiso admirable. Su labor se convirtió en más que esencial en este último tiempo y duplicaron sus esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias en el complejo panorama que implica una pandemia", agregó Penovi. Por último, comentó que el Servicio también lleva adelante los programas de vacunación nacional, de tuberculosis, HIV y mortalidad infantil. Además, trabaja con programas vinculados a infecciones respiratorias para niños menores de 6 años y el programa de pacientes asmáticos PROBAS. "Este es un servicio que tal vez hasta el momento era solo conocido por la labor del programa de vacunación , pero nosotros nos encargamos de todas las denuncias de enfermedades infecciosas. Todo pasa por esta oficina", cerró la subsecretaria.

El sector incorporó personal y trabaja de lunes a lunes





Se trata de un servicio mas que esencial en la pandemia.





Parte del equipo del Servicio de Epidemiologia del hospital municipal.



Campana:

De lunes a lunes al frente de la batalla contra el Covid-19

