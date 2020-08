Representantes de organizaciones sociales reclaman que el intendente Abella convoque a la mesa intersectorial prevista por la Emergencia Alimentaria vigente en el distrito. Aseguran que están "desbordados" por la demanda social. Los barrios más postergados de la ciudad están siendo embestidos sin miramientos por los efectos de la crisis económica y social que desató el COVID-19. "Desbordados" por esa demanda de asistencia, según se describieron ayer, representantes de organizaciones sociales le presentaron una carta al intendente Sebastián Abella para coordinar soluciones destinadas a comedores, merenderos y ollas populares. En concreto, el reclamo es por la reactivación de la mesa intersectorial prevista en la ordenanza 6942/2019 que declaró la Emergencia Alimentaria en el distrito por el término de un año, y que debe estar integrada por concejales, funcionarios del Gobierno y las propias organizaciones sociales. Su última convocatoria fue en diciembre del año pasado. "Entendemos que tal vez dejó de hacerse por la pandemia, pero queremos que, con los protocolos correspondientes, vuelva a ser convocada la mesa alimentaria que está votada por ordenanza", manifestó este viernes Guillermo Varela, representante de Somos - Barrios de Pie, antes de dejar la nota en el Municipio. Varela señaló que "el último contacto con Municipio fue hace más de dos meses" y que es impostergable darle "sistematicidad a la entrega de alimentos" porque "muchas ollas populares ya dejaron de funcionar" a pesar incluso de la ayuda que reciben de Provincia y Nación. En ese sentido, subrayó que durante esta "situación compleja" se necesita "la articulación entre los que estamos en los barrios todos los días y el Estado municipal, y eso dejó de estar". Firmado por Somos-Barrios de Pie, Movimiento Evita, CTEP, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento de Trabajadores Excluidos y Martín Fierro, el documentado presentado ante las autoridades municipales propone que la mesa alimentaria debata, además de la provisión de mercadería, otros tres ejes de intervención en los barrios. Uno apunta a la crisis de desempleo que profundizó la pandemia y que se muestra, contó Varela, "en los casos de personas que van con vergüenza a pedir una vianda porque creyeron que nunca la iban a necesitar". Las organizaciones sociales solicitaron además debatir el suministro de servicios públicos en momentos en donde "hay reiterados cortes de luz y mala calidad de agua". Por otro lado, también reclamaron mayor seguridad en los barrios. "Muchas veces abrimos el comedor y el merendero y nos encontramos con situaciones de violencia que no tienen que ver con delitos, pero que ya se llevaron las vidas de mucha gente. Y vemos que no hay intervención, en algunos barrios la cosa parece tierra de nadie", aseguró Varela. Por su parte, el concejal suplente y referente del Movimiento Evita, Rodolfo Herrera, aseguró que a las organizaciones barriales "no les está alcanzando para seguir cumpliendo con su rol". "Le pedimos al intendente que nos reciba para discutir esta problemática, a ver de qué manera nos puede dar una solución", expresó. "Queremos que se reanude la mesa grande que teníamos, donde estaban las organizaciones, la pastoral social, la iglesia evangélica y los concejales del oficialismo y la oposición, en la que se charlaba y se sacaban conclusiones", añadió. La Emergencia Alimenta-ria en la ciudad fue votada por unanimidad en octubre del año pasado. En ese momento, fue justificada ante una inflación que amenazaba ser del 55 por ciento anual y con una pobreza, medida por el INDEC, que afectaba al 46,8% de los menores de 14 años. Cifras sobre las que puso más presión la pandemia de COVID-19.

